Dinamo pregătește o repatriere de marcă! Prunea este sceptic în privința mutării: „Mi-e greu să cred”

Echipa din Ștefan cel Mare intenționează să îl readucă pe fundașul central Ionuț Nedelcearu (30 de ani) în fotbalul românesc. Stoperul se află sub angajament cu formația rusă Akron Togliatti până în vara anului 2027, iar prețul solicitat de actualul său club pentru a permite transferul se ridică la aproximativ un milion de euro .

Florin Prunea evidențiază obstacolul financiar

Florin Prunea (57 de ani), fostul portar al „câinilor”, a analizat interesul clubului bucureștean și a transmis că mutarea are șanse minime de realizare din cauza sumelor pe care fundașul le-ar putea câștiga în afara țării.

„Este un jucător care are experiență și dacă se întoarce..., dar mi-e greu să cred că va face asta. Nu cred că va lăsa el, cât e de dinamovist, un salariu de 100.000-200.000 de euro pe lună. Dacă vor reuși să-l convingă, ar fi o lovitură pentru Dinamo”, a spus Prunea în fața jurnaliștilor.

Ionuț Nedelcearu s-a format în academia clubului alb-roșu și a evoluat pentru prima echipă între lunile octombrie 2013 și februarie 2018. În această perioadă, fundașul a bifat 111 meciuri, a marcat șase goluri și a livrat o pasă decisivă. Plecarea sa de la Dinamo s-a produs în schimbul a 700.000 de euro, destinația fiind clubul UFA.

Ulterior, traseul său profesional a mai inclus formații precum AEK Atena, Crotone și Palermo, înainte de a semna cu Akron Togliatti. Potrivit evaluărilor de pe piața de profil, cota sa actuală este de 1,5 milioane de euro. La nivel internațional, Nedelcearu a adunat 27 de prezențe și a înscris două goluri pentru prima reprezentativă a României.