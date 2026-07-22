Atacantul englez Phil Foden şi-a prelungit miercuri contractul cu echipa Manchester City, el urmând să joace pentru „cetăţeni” până în 2030.

Phil Foden (26 de ani) a jucat doar pentru Manchester City, de la copii la seniori. El a făcut pasul către echipa mare în 21 noiembrie 2017, chiar într-un meci din Liga Campionilor.

Phil Foden a semnat un nou contract cu Manchester City!

Acum, Foden a semnat o prelungire pentru următorii patru ani, sperând să-şi adauge alte trofee într-un palmares care include şase titluri în Premier League, trei cupe ale Angliei, cinci cupe ale ligii, două Community Shield.

Un trofeu în Liga Campionilor, o Supercupă a Europei şi un Campionat Mondial al cluburilor.

În acest sezon, Foden a disputat 50 de meciuri, din care în 33 a fost titular.

”Vreau doar să vă mulțumesc pentru toată susținerea. Sunt foarte fericit să semnez un nou contract și sper că vor urma mulți alți ani de succes”, a transmis englezul.