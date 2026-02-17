Florin Prunea a cerut convocarea lui Raul Opruț la echipa națională, după victoria obținută de Dinamo București în fața celor de la Unirea Slobozia, scor 1-0, în etapa a 27-a din Superliga.

Unicul gol al meciului disputat pe Arena Națională a fost marcat chiar de Opruț, în minutul 71, iar prestația fundașului stânga l-a impresionat pe fostul portar.

Florin Prunea îl vrea pe Opruț la națională: „Joacă fantastic!”

„Se vede că este o stare extraordinară la Dinamo, au liniște la echipă. Este un parcurs incredibil. Continuă seria asta incredibilă a lui Opruț, care joacă fantastic. Va fi greu să faci o alegere între el și Nicușor Bancu pentru echipa națională, dar e bine că există această concurență”, a declarat Prunea, la Digi Sport.

Fostul internațional consideră că fotbalistul lui Dinamo merită o șansă la prima reprezentativă, mai ales înaintea barajului din martie, când România va întâlni Turcia. În cazul unui succes, „tricolorii” vor juca pentru calificare cu învingătoarea duelului Slovacia - Kosovo.

Raul Opruț traversează unul dintre cele mai bune sezoane ale carierei. Fundașul cotat la 1,7 milioane de euro a marcat de patru ori și a oferit două pase decisive în 29 de meciuri pentru Dinamo.