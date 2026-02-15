Florin Prunea (57 de ani) și Costel Pantilimon (39) au fost protagoniștii unui dialog fabulos la emisiunea „Fața la joc”, transmisă în exclusivitate pe Pro TV și VOYO.

Florin Prunea și Costel Pantilimon, moment spectaculos la „Fața la Joc”

Prunea l-a întrebat pe Pantilimon dacă ar fi putut evita celebrul gol din meciul cu Suedia, de la Campionatul Mondial din 1994.

Costel Pantilimon a susținut că nu ar fi ieșit niciodată greșit pe centrarea respectivă, așa cum a făcut-o Prunea și i-a explicat unde a greșit.

Portarul Generației de Aur i-a oferit un răspuns care a stârnit râsul în platou. I-a spus lui Pantilimon că din acest motiv a apărat la Manchester City.

Dialogul dintre Florin Prunea și Costel Pantilimon

Florin Prunea: Trebuie să îl întreb pe el! Luai golul?

Costel Pantilimon: Nu!

Florin Prunea: Ce făceai tu în locul meu, cu ce am greșit eu acolo?

Costel Pantilimon: Nu ai ajuns până acolo?

Florin Prunea: Cum nu am ajuns?

Costel Pantilimon: Nu ai ajuns nici cu mâna, nici din săritură. Te duceai frumos, băgai un pumn și rezolvai cazul.

Costin Ștucan: Ce simplu era!

Florin Prunea: D-aia a fost la City, fratele meu!