În cadrul unei ediții speciale a emisiunii Fața la joc!, transmisă pe PRO TV și VOYO, Florin Prunea a fost provocat să spună ce meserie i s-ar potrivi lui Mihai Stoica dacă ar ieși vreodată din fotbal.

Fostul portar al Generației de Aur a stârnit hohote de râs în studio: „Strungar-cofetar. (n.r- cum adică?) O combinație!”, a spus Prunea.

Retras în 2006 la FC Național, Florin Prunea a jucat la Dinamo, „U” Cluj, Universitatea Craiova, Erzurumspor, Astra Ploiești, Lovech, FCM Bacău și Skoda Xanthi. A adunat 41 de selecții pentru echipa națională a României, inclusiv trei la Campionatul Mondial din 1994.

Prunea l-a întrebat pe Pantilimon dacă ar fi putut evita celebrul gol din meciul cu Suedia, de la Campionatul Mondial din 1994.

Costel Pantilimon a susținut că nu ar fi ieșit niciodată eronat pe centrarea respectivă, așa cum a făcut-o Prunea și i-a explicat unde a greșit.

Portarul Generației de Aur i-a oferit un răspuns care a stârnit râsul în platou. I-a spus lui Pantilimon că din acest motiv a apărat la Manchester City.

Florin Prunea: Trebuie să îl întreb pe el! Luai golul?

Costel Pantilimon: Nu!

Florin Prunea: Ce făceai tu în locul meu, cu ce am greșit eu acolo?

Costel Pantilimon: Nu ai ajuns până acolo?

Florin Prunea: Cum nu am ajuns?

Costel Pantilimon: Nu ai ajuns nici cu mâna, nici din săritură. Te duceai frumos, băgai un pumn și rezolvai cazul.

Costin Ștucan: Ce simplu era!

Florin Prunea: D-aia a fost la City, fratele meu!