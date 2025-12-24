”Eroul de la Liberec”, apropiat de sufletul suporterilor dinamoviști, a dezvăluit în cadrul emisiunii noastre care este marele său regret din carieră. Chiar dacă a jucat la Dinamo și Universitatea Cluj echipe importante din fotbalul românesc, Matache regretă că nu a prins o convocare la echipa națională.



Florin Matache: „Ăsta este marele meu regret”



În perioada ”de vârf” a carierei lui Matache, la națională erau convocați portari precum Dani Coman sau Bogdan Lobonț. Ultimul a fost chiar titular pentru România la EURO 2008, iar la Dinamo a apărat timp de trei ani.



„Personal că am început viața asta de sportiv un pic delăsător, să zic, nu munceam atât cât ar fi trebuit pentru a merge mai sus, ca și regret personal, și îmi pare rău că n-am și eu o convocare la națională. Ăsta este marele meu regret.



Erau alții mai buni ca mine, dar mi-aș fi dorit. N-aveam valoare peste alți portari de la momentul ăla. Erau portari buni, l-am prins pe Lobonț trei ani la Dinamo”, a spus Florin Matache, la emisiunea ”Poveștile Sport.ro”.



CV-ul lui Florin Matache



Fostul portar a ajuns la Dinamo în 2004, de la CSO Plopeni și are în CV ultimul titlu de campioană al ”câinilor roșii”, în sezonul 2006-2007. Tot în 2007 s-a transferat și la FC Vaslui, iar un an mai târziu s-a întors la Dinamo, după ce a ami jucat și la Ceahlăul Piatra Neamț.



Au urmat CS Otopeni, Universitatea Cluj, Damila Măciuca, CSM Râmnicu Vâlcea, Concordia Chiajna, Academica Clinceni și Flacăra Horezu.



Meciul care și-a pus amprenta asupra carierei sale a fost cel cu Slovan Liberec, din play-off-ul Europa League, sezonul 2009-2010. După 3-0 la ”masa verde” pentru cehi, Dinamo a întors rezultatul și a împins meciul spre loviturile de departajare, unde Matache a reușit să apere două lovituri.

