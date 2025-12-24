Florin Matache (43 de ani) a declarat, în exclusivitate pentru Sport.ro, că șansele de calificare din semifinalele barajului pentru CM 2026 sunt 50%-50% între România și Turcia.

Concluzia lui Florin Matache despre Turcia - România

Cele două naționale se vor înfrunta pe 26 de martie, în manșă unică, la Istanbul. Dacă „tricolorii” ies învingători, vor întâlni pe 31 martie, tot în deplasare, câștigătoarea dintre Slovacia și Kosovo într-una dintre finalele barajului prin Liga Națiunilor.

„Prima dată să trecem de Turcia și apoi vom vedea ce adversar vom avea. 50-50, dacă ar fi să vorbim de șanse.

(n.r. - E un dezavantaj că jucăm pe terenul lor?) Este un dezavantaj, da. E un adversar bun, greu, probabil cel mai greu la nivelul ăsta, da.

Au jucători tineri, de valoare. Trebuie să jucăm și să avem un pic de încredere”, a declarat Florin Matache, în cadrul emisiunii „Poveștile Sport.ro”.

CV-ul lui Florin Matache

Fostul portar a ajuns la Dinamo în 2004, de la CSO Plopeni și are în CV ultimul titlu de campioană al „câinilor roșii”, în sezonul 2006-2007. Tot în 2007 s-a transferat și la FC Vaslui, iar un an mai târziu s-a întors la Dinamo, după ce a mai jucat și la Ceahlăul Piatra Neamț.

Au urmat CS Otopeni, Universitatea Cluj, Damila Măciuca, CSM Râmnicu Vâlcea, Concordia Chiajna, Academica Clinceni și Flacăra Horezu.

Meciul care și-a pus amprenta asupra carierei sale a fost cel cu Slovan Liberec, din play-off-ul Europa League, sezonul 2009-2010. După 3-0 la „masa verde” pentru cehi, Dinamo a întors rezultatul și a împins meciul spre loviturile de la punctul cu var, unde Matache a reușit să apere două șuturi.

