Florentino Perez, președintele formației Real Madrid, a lansat un atac la adresa rivalei Barcelona cu privire la scandalul Negreira.

Florentino Perez, atac la adresa Barcelonei

Perez a criticat nivelul arbitrajului spaniol, după care a considerat inacceptabilă acuzația cu care se confruntă clubul catalan din februarie 2023.

„Nivelul arbitrajului spaniol este inacceptabil. Este o rușine că FIFA nu a selectat niciunul dintre cei 35 de arbitri spanioli.

Și, bineînțeles, este, de asemenea, inacceptabil că Barcelona, ​​din diverse motive, i-a plătit vicepreședintelui asociației arbitrilor peste 8 milioane de euro timp de cel puțin 17 ani.

Acesta a deținut funcții importante, iar această perioadă coincide, întâmplător, cu cele mai bune rezultate ale Barcelonei în țara noastră”, a declarat Florentino Perez, conform Marca.

Acuzații grave la adresa Barcelonei

Scandalul Negreira a început în februarie 2023. Procurorii acuză în prezent clubul catalan că i-a plătit în total între 7,3 și 8,4 milioane de euro lui José María Enríquez Negreira între anii 2001 şi 2018.

Plăţile au fost efectuate, conform procurorilor, prin intermediul Dasnil 95, o companie deţinută de fostul arbitru, şi au luat sfârşit atunci când acesta şi-a pierdut poziţia de număr 2 în arbitrajul spaniol.

