Barcelona s-a mutat pe stadionul Olimpic din Montjuic în luna mai 2023, după ce lucrările pentru noul stadion Camp Nou au început. Acum, proiectul a fost finalizat în proporție de 60 la sută, suficient ca oficialii grupării blaugrana să-și propună revenirea pe stadionul lor.
Mesaj pregătit de Barcelona la întoarcerea pe Camp Nou
Primul meci pe Camp Nou va avea loc sâmbătă, de la ora 17:15, și vor asista 45.000 de spectatori, potrivit protocolului aprobat de Federația Spaniolă de Fotbal. Când va fi gata, stadionul va fi cel mai mare din Europa, cu o capacitate de 105.000 de locuri.
Pentru a marca meciul de revenire pe Camp Nou, cu Athletic Bilbao, Barcelona a pregătit și un mesaj special pe tricourile de joc. ”Întoarcerea acasă”, va fi scris pe echipamentul jucătorilor lui Hansi Flick.
Și UEFA a aprobat cererea Barcelonei de a juca pe Camp Nou meciurile de ”acasă”. Primul va fi cel cu Eintracht Frankfurt, programat pe 9 decembrie de la ora 22:00.
"Această decizie vine după obţinerea primei autorizaţii de ocupare pentru Faza 1B, care permite o capacitate mărită şi include întreaga zonă laterală, adăugându-se la autorizaţia deja acordată pentru Faza 1A — care acoperă tribuna principală şi poarta sudică — şi intră în vigoare după ce UEFA a acceptat cererea, considerând că toate cerinţele necesare au fost îndeplinite", a transmis Barcelona.
Facilitățile de care beneficiază, deocamdată, noul stadion Camp Nou:
- 45.401 locuri în tribune
- 129 de locuri pentru persoanele cu mobilitate redusă
- Spații de confort și adaptare pentru public
- Tunel nou pentru jucători
- Vestiare noi pentru ambele echipe
- Facilități îmbunătățile pentru confortul și siguranța publicului
- Sisteme de acces cu porți și ticketing integrat