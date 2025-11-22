Barcelona s-a mutat pe stadionul Olimpic din Montjuic în luna mai 2023, după ce lucrările pentru noul stadion Camp Nou au început. Acum, proiectul a fost finalizat în proporție de 60 la sută, suficient ca oficialii grupării blaugrana să-și propună revenirea pe stadionul lor.



Mesaj pregătit de Barcelona la întoarcerea pe Camp Nou



Primul meci pe Camp Nou va avea loc sâmbătă, de la ora 17:15, și vor asista 45.000 de spectatori, potrivit protocolului aprobat de Federația Spaniolă de Fotbal. Când va fi gata, stadionul va fi cel mai mare din Europa, cu o capacitate de 105.000 de locuri.



Pentru a marca meciul de revenire pe Camp Nou, cu Athletic Bilbao, Barcelona a pregătit și un mesaj special pe tricourile de joc. ”Întoarcerea acasă”, va fi scris pe echipamentul jucătorilor lui Hansi Flick.

