GALERIE FOTO S-a aflat! Ce a pregătit Barcelona la meciul de revenire pe Camp Nou

S-a aflat! Ce a pregătit Barcelona la meciul de revenire pe Camp Nou
Barcelona se pregătește pentru revenirea pe Camp Nou! Stadionul a primit ”undă verde” pentru a găzdui meciuri în campionatul intern, dar și în competițiile organizate de UEFA.

Barcelona - Athletic Bilbao
Barcelona s-a mutat pe stadionul Olimpic din Montjuic în luna mai 2023, după ce lucrările pentru noul stadion Camp Nou au început. Acum, proiectul a fost finalizat în proporție de 60 la sută, suficient ca oficialii grupării blaugrana să-și propună revenirea pe stadionul lor.

Mesaj pregătit de Barcelona la întoarcerea pe Camp Nou

Primul meci pe Camp Nou va avea loc sâmbătă, de la ora 17:15, și vor asista 45.000 de spectatori, potrivit protocolului aprobat de Federația Spaniolă de Fotbal. Când va fi gata, stadionul va fi cel mai mare din Europa, cu o capacitate de 105.000 de locuri.

Pentru a marca meciul de revenire pe Camp Nou, cu Athletic Bilbao, Barcelona a pregătit și un mesaj special pe tricourile de joc. ”Întoarcerea acasă”, va fi scris pe echipamentul jucătorilor lui Hansi Flick.

Și UEFA a aprobat cererea Barcelonei de a juca pe Camp Nou meciurile de ”acasă”. Primul va fi cel cu Eintracht Frankfurt, programat pe 9 decembrie de la ora 22:00.

"Această decizie vine după obţinerea primei autorizaţii de ocupare pentru Faza 1B, care permite o capacitate mărită şi include întreaga zonă laterală, adăugându-se la autorizaţia deja acordată pentru Faza 1A — care acoperă tribuna principală şi poarta sudică — şi intră în vigoare după ce UEFA a acceptat cererea, considerând că toate cerinţele necesare au fost îndeplinite", a transmis Barcelona.

Facilitățile de care beneficiază, deocamdată, noul stadion Camp Nou:

  • 45.401 locuri în tribune
  • 129 de locuri pentru persoanele cu mobilitate redusă
  • Spații de confort și adaptare pentru public
  • Tunel nou pentru jucători
  • Vestiare noi pentru ambele echipe
  • Facilități îmbunătățile pentru confortul și siguranța publicului
  • Sisteme de acces cu porți și ticketing integrat
CTP: „Trump frânge coloana vertebrală a mult chinuitei Ucraine și îl recompensează pe Putin pentru calitatea lui de ucigaș”
LIGUE 1 se vede pe VOYO | Nice - Marseille 1-5! Spectacol de zile mari &icirc;n Franța
I-a pus g&acirc;nd rău liderului Rapid: &rdquo;Să-i prindem din urmă și să-i depășim&rdquo;
FCSB a pus ochii pe pariul lui Mircea Lucescu! Titularul din națională e dorit de Gigi Becali
&bdquo;Aveți vreo speranță?&rdquo; &Icirc;ntrebarea la care Dani Coman nu a avut răspuns
Victor Pițurcă mizează totul pe Il Luce &icirc;n barajul de foc cu Turcia: Acum se vede valoarea lui!
&bdquo;Play on Sport&rdquo; revine azi cu o ediție specială! Cristi Pintea are invitați de top &icirc;naintea maratonului din Premier League
UEFA, comunicat oficial: Gigi Becali și Mihai Stoica, suspendați

Doliu &icirc;n fotbalul rom&acirc;nesc! O legendă s-a stins din viață la 68 de ani: &rdquo;Stelele care cad, nu pier&rdquo;

Răsturnare de situație &icirc;nainte de Turcia - Rom&acirc;nia: FIFA va fi notificată

Ioan Becali anunță următorul mare transfer: Va juca &icirc;n Serie A poate chiar din ianuarie

Cu Daniel Pancu &icirc;n &bdquo;stand-by&rdquo;, CFR Cluj a semnat un nou antrenor: &bdquo;Bun venit!&rdquo;

Transfer stelar la Barcelona! Vedeta cu aproape 500 de goluri, așteptată pe Camp Nou

I-a pus g&acirc;nd rău liderului Rapid: &rdquo;Să-i prindem din urmă și să-i depășim&rdquo;
&bdquo;Aveți vreo speranță?&rdquo; &Icirc;ntrebarea la care Dani Coman nu a avut răspuns
Victor Pițurcă mizează totul pe Il Luce &icirc;n barajul de foc cu Turcia: Acum se vede valoarea lui!
UEFA, comunicat oficial: Gigi Becali și Mihai Stoica, suspendați
De nicăieri! Și-a luat adio de la play-off, deși e pe locul 5: E foarte clar!
Sergi Roberto și-a găsit echipă și semnează! Contract p&acirc;nă &icirc;n 2026
Se face transferul lui Ilkay Gundogan! Toate detaliile
Ofensivă pentru Joao Felix! Cum vrea FC Barcelona să-l păstreze pe portughez pe Camp Nou
Imagini spectaculoase cu noul Camp Nou! Arena catalanilor va arăta grandios&nbsp;
&rdquo;Nu-mi vine să cred, nu mai am aer&rdquo;. Puștiul Marc Guiu, reacție fabuloasă după ce a debutat cu gol la Barcelona
Barcelona - Athletic Bilbao 1-0. Puștiul Marc Guiu a marcat la debut pentru campioana Spaniei
Cum va fi iarna aceasta &icirc;n Rom&acirc;nia și c&acirc;nd se anunță ninsori. Prognoza pentru lunile decembrie, ianuarie și februarie

Nici bine nu și-a anunțat demisia de la taverna lui Pescobar, că Lavinia s-a dat de gol: și-a făcut iubit. Cum s-a fotografiat cu bărbatul misterios

Ce include planul de pace &icirc;n 28 de puncte pe care Trump &icirc;l impune Kievului. &bdquo;E bun at&acirc;t pentru Rusia, c&acirc;t şi pentru Ucraina&rdquo;

Mercenarul Horaţiu Potra, fiul și nepotul său, arestați preventiv pentru 30 de zile. Decizia poate fi atacată

