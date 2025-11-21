Chelsea se află pe locul trei în Premier League, competiție care se vede în exclusivitate pe VOYO, iar londonezii vor juca pe 22 noiembrie cu Burnley și pe 30 noiembrie cu Arsenal, ambele partide fiind în campionat.

Între cele două meciuri, „albaștrii” vor evolua în fața Barcelonei într-un meci din runda a cincea a fazei ligii din Champions League.



Palmer OUT! Cum s-a accidentata starul lui Chelsea



Cole Palmer nu va putea juca în cele trei partide pe care le va disputa Chelsea în finalul lunii noiembrie, după ce Enzo Maresca a anunțat că este accidentat.

Antrenorul lui Chelsea a dezvăluit că mijlocașul s-a lovit la deget în casă și nu va putea fi folosit partidele respective.

„Cu siguranță nu va fi disponibil sâmbătă (n.r. - cu Burnley, în Premier League), cu Barcelona și cu Arsenal. Din păcate, a suferit un accident acasă. S-a lovit la deget. Nu este ceva grav, dar nu va reveni în următoarea săptămână”, a spus Maresca, conform BBC.

Mijlocașul englez a fost măcinat de accidentări în această stagiune și a adunat doar patru partide pentru Chelsea, reușind să marcheze două goluri.

120 de milioane de euro este cota lui Cole Palmer, conform site-ului de specialitate Transferamrkt.com.

