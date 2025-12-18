Antrenorul de 45 de ani a preluat în această vară Inter Milano, echipa la care a scris istorie ca jucător, între 2007 și 2013, perioadă în care a câștigat și marele trofeu UEFA Champions League.



Florin Prunea: ”Face un campionat perfect! O treabă extraordinară”



Inter a apelat la Chivu după ce acesta a reușit să salveze Parma de la retrogradare, în ultima parte a sezonului precedent. Acum, ”nerazzurri” sunt lideri după 15 etape, cu 33 de puncte, la un punct distanță de liderul AC Milan.



Florin Prunea este convins că fostul căpitan al echipei naționale va câștiga cel puțin un trofeu ca antrenor al lui Inter în acest sezon.



”Face un campionat perfect. Puțin a lăsat de dorit în Liga Campionilor, dar va reveni, sunt convins, și acolo. Cristi face o treabă extraordinară, îl felicit. Sunt convins că va câștiga cel puțin un trofeu anul ăsta”, a spus Prunea, în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.



Supercupa Italiei îl poate umple pe Chivu de bani!



Gazdele saudite au pus la bătaie un pot total de 22,5 milioane de euro, potrivit „Calcio e Finanza”. Echipele eliminate în semifinale vor primi câte 2,4 milioane de euro, finalista învinsă va încasa 6,7 milioane, iar câștigătoarea trofeului va lua 9,5 milioane de euro.



În plus, campioana poate ajunge la un total de aproximativ 11 milioane de euro, dacă va disputa și un meci amical cu deținătoarea Supercupei Arabiei Saudite, pentru care este prevăzut un bonus suplimentar de 1,5 milioane.



Inter a câștigat de opt ori Supercupa Italiei, la egalitate cu AC Milan. Competiția va fi transmisă în direct pe VOYO și în format LIVE VIDEO pe Sport.ro!

