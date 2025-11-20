Joan Laporta, ”Nu” clar pentru Lionel Messi

Joan Laporta, președintele Barcelonei și omul considerat responsabil pentru plecarea lui Lionel Messi din 2021, atunci când, din cauza problemelor financiare, a aflat în ultimul moment că nu își poate prelungi contractul cu gruparea catalană, fiind astfel forțat să semneze cu PSG, a vorbit despre o posibilă revenire la echipă a multiplului câștigător al Balonului de Aur.

Răspunsul dat de Laporta îi va dezamăgi cu siguranță pe toți fanii Barcelonei. Președintele clubului a transmis că nici nu ia în considerare o revenire a fotbalstului, chiar dacă argentinianul a fost declarat recent ”cel mai iubit jucător din toată istoria clubului”.

”Revenirea lui Leo Messi la Barcelona ca jucător este ceva care pur și simplu nu este realist. Deocamdată, el are un contract cu Inter Miami. Clubul construiește un proiect pentru prezent și viitor. Este complicat, iar, dacă trăim în trecut, e greu să mergem înainte”, a spus Joan Laporta, conform jurnalistului Fabrizio Romano.

