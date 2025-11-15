Șoc la Real Madrid: ”Florentino Perez pleacă în 2026!”

Șoc la Real Madrid: &rdquo;Florentino Perez pleacă &icirc;n 2026!&rdquo; La Liga
SPORT.RO
O veste de-a dreptul șocantă a tulburat apele la Real Madrid în ultimele ore.

La începutul acestui an, Florentino Perez a fost reales pentru al cincilea mandat consecutiv la șefia clubului Real Madrid, dar recent ar fi luat o decizie radicală.

Florentino Perez ar vrea să plece de la șefia lui Real Madrid

Jurnalistul spaniol Pepe Alvarez susține că legendarul conducător al lui Real Madrid ar fi decis să renunțe la șefia clubului în 2026, chiar dacă mandatul său va expira abia în anul 2028.

Perez a devenit în premieră președintele lui Real Madrid în anul 2000, dar șase ani mai târziu a decis să plece. Trei ani mai târzu, Perez s-a întors și a rămas la conducerea clubului până în prezent.

Motivul prin care Perez și-ar explica alegerea ar fi faptul că, ajuns la 78 de ani, președintele în exercițiu al clubului ar vrea să asigure o tranziție lină către un nou conducător.

Florentino Perez a decis să părăsească președinția Real Madrid în cursul anului viitor, deși mandatul său nu se încheie până în 2028. I-ar plăcea să vadă o succesiune ordonată, indiferent dacă membrii susțin sau nu referendumul”, a scris jurnalistul Pepe Alvarez.

Totuși, jurnalistul AS.com, Joaquin Maroto, spune că știrea apărută în legătură cu plecarea lui Florentino Perez este falsă, iar ”arhitectul” echipei de Galactici nu are de gând să părăsească clubul până la expirarea mandatului.

Nici Florentino Pérez nu va părăsi președinția Real Madrid, cel puțin cât timp durează mandatul care se încheie în 2028, nici Anas Laghrari nu va fi succesorul său dintr-un motiv clar: nu își dorește acest lucru. În plus, reamintesc că președintele lui Real Madrid nu este o funcție moștenită, ci este ales de membri”, a spus Maroto.

Sub tutela lui Florentino Perez, Real Madrid a cucerit în șapte rânduri trofeul Champions League, a devenit de șapte ori campioana Spaniei și a câștigat de cinci ori Supercupa UEFA.

