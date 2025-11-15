Șoc la Real Madrid: ”Florentino Perez pleacă în 2026!”

La începutul acestui an, Florentino Perez a fost reales pentru al cincilea mandat consecutiv la șefia clubului Real Madrid, dar recent ar fi luat o decizie radicală.

Florentino Perez ar vrea să plece de la șefia lui Real Madrid

Jurnalistul spaniol Pepe Alvarez susține că legendarul conducător al lui Real Madrid ar fi decis să renunțe la șefia clubului în 2026, chiar dacă mandatul său va expira abia în anul 2028.

Perez a devenit în premieră președintele lui Real Madrid în anul 2000, dar șase ani mai târziu a decis să plece. Trei ani mai târzu, Perez s-a întors și a rămas la conducerea clubului până în prezent.

Motivul prin care Perez și-ar explica alegerea ar fi faptul că, ajuns la 78 de ani, președintele în exercițiu al clubului ar vrea să asigure o tranziție lină către un nou conducător.

”Florentino Perez a decis să părăsească președinția Real Madrid în cursul anului viitor, deși mandatul său nu se încheie până în 2028. I-ar plăcea să vadă o succesiune ordonată, indiferent dacă membrii susțin sau nu referendumul”, a scris jurnalistul Pepe Alvarez.