Fundașul a fost transferat definitiv de Rayo Vallecano, care a cumpărat toate drepturile federative ale jucătorului pe care l-a deținut, până anul trecut, în coprorietate cu Villarreal. ”Submarinul galben” a păstrat, însă, o clauză potrivit căreia îl poate transfera pentru șapte milioane de euro.



Titular incontestabil la echipa sa, Rațiu a făcut topul celor mai tari adversari pe care i-a întâlnit până acum. Chiar dacă duelurile sale cu Vinicius de la Real Madrid au ținut chiar și prima pagină ale ziarelor din Spania, românul a fost impresionat de Jeremy Doku, de la Manchester City.



Andrei Rațiu și-a făcut topul adversarilor



Pe atacantul belgian, Rațiu l-a întâlnit la EURO 2024, unde a avut o misiune dificilă. ”Topul” fundașului dreapta este completat de Rodrygo.



”(n.r. - Vini e cel mai tare adversar?) Nu! Vini – pe doi! Rodrigo al treilea. Primul e Doku, belgianul cu care m-am confruntat la Euro! Cel mai greu de oprit. E un atacant electrizant, la fel de abil cu ambele picioare, are resurse să te depășească rapid chiar și în situația în care ai în spate un dublaj.



Pentru mine a fost un meci foarte dificil cel cu Belgia!”, a spus Rațiu, într-un interviu acordat pentru GSP.ro, publicație care l-a și desemnat fotbalistul român al anului.



Nota primită de Andrei Rațiu după încă un meci ca integralist în La Liga



Andrei Rațiu rămâne integralist în fiecare meci din noul sezon din campionatul Spaniei și după confruntarea cu Real Betis (0-0). Pentru evoluția sa de la Madrid, internaționalul român a fost punctat cu nota 7,7 de portalul de specialitate FlashScore.



Peste media echipei, care a fost de 6,8. Rațiu a primit cea mai mare notă după portarul oaspeților, Alvaro Valles, notat cu 8,3 de sursa anterior menționată.

