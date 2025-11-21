Transfer stelar la Barcelona! Vedeta cu aproape 500 de goluri, așteptat pe Camp Nou

Transfer stelar la Barcelona! Vedeta cu aproape 500 de goluri, așteptat pe Camp Nou La Liga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Barcelona vrea să aducă cei mai buni jucători din lume pentru a concura cu Real Madrid și cu cele mai importante echipe din Europa.

TAGS:
la ligaHarry KaneBayern MunchenBarcelonaTransferBundesliga
Din articol

Catalanii nu au avut o vară spectaculoasă pe piața transferurilor, ba chiar din contră, iar cel mai important nume ajuns la echipa catalană în această perioadă a fost Marcus Rashford.

Odată cu întoarcerea pe Camp Nou, Barcelona vrea să redevină una dintre echipele care aduce cei mai importanți jucători din Europa, astfel că în birourile oficialilor clubului se discută o lovitură incredibilă pe piața transferurilor.

Barcelona vrea să pună mâna pe Harry Kane! Clauza care le dă speranțe catalanilor 

Formația antrenată de Hansi Flick este în căutarea unui înlocuitor pentru Robert Lewandowski, de care catalanii se vor despărți la finalul acestui sezon cel mai probabil.

Prima variantă a Barcelonei pare să fie Harry Kane, englezul care marchează la foc automat pentru Bayern în Bundesliga, iar catalanii au „un as în mânecă”: De la 1 ianuarie 2026 atacantului i se va activa o clauză de reziliere în valoare de 65 de milioane de euro, conform Mundo Deportivo.

Bayern nu vrea să îl lase să plece pe Kane și i-au pus prelungirea contractului pe masă, dar dacă Barcelona va putea achita clauza de reziliere decizia finală va fi a jucătorului, a cărui înțelegere actuală cu formația bavareză expiră în vara lui 2027.

În 17 de partide jucate până acum pentru Bayern, în acest sezon, Kane a marcat de 23 de ori, cifră la care se adaugă și trei pase decisive.

Bilanțul lui în 113 partide pentru gruparea bavareză este excelent. A reușit să înscrie de 108 ori și să bifeze alte 29 de assist-uri. Site-urile de specialitate îi oferă o cotă de piață de 75 de milioane de euro.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Mercenarul Horaţiu Potra, fiul și nepotul său, arestați preventiv pentru 30 de zile. Decizia poate fi atacată
Mercenarul Horaţiu Potra, fiul și nepotul său, arestați preventiv pentru 30 de zile. Decizia poate fi atacată
ARTICOLE PE SUBIECT
Messi, din nou la Barcelona?! Laporta a dezvăluit planul catalanilor
Messi, din nou la Barcelona?! Laporta a dezvăluit planul catalanilor
FC Barcelona joacă tare! Catalanii vor să-i sufle lui Liverpool ținta numărul unu pentru mercato, Real Madrid s-a retras
FC Barcelona joacă tare! Catalanii vor să-i sufle lui Liverpool ținta numărul unu pentru mercato, Real Madrid s-a retras
Barcelona a făcut anunțul: revine &icirc;n weekend pe Camp Nou! C&acirc;te locuri va avea
Barcelona a făcut anunțul: revine în weekend pe Camp Nou! Câte locuri va avea
ULTIMELE STIRI
Reacție categorică despre Turcia - Rom&acirc;nia: &rdquo;Ne sunt net superiori la toate capitolele&rdquo;
Reacție categorică despre Turcia - România: ”Ne sunt net superiori la toate capitolele”
&Icirc;nfr&acirc;ngere grea pentru Gabriela Ruse, &icirc;n Luxemburg, după aproape trei ore de joc
Înfrângere grea pentru Gabriela Ruse, în Luxemburg, după aproape trei ore de joc
Nice - Marseille, LIVE pe VOYO, de la 21:45! Se anunță un nou duel spectaculos &icirc;n Ligue 1
Nice - Marseille, LIVE pe VOYO, de la 21:45! Se anunță un nou duel spectaculos în Ligue 1
Regele nu mai are stare! Hagi și-a anunțat revenirea &icirc;n iarbă: O să mă vedeți acolo jos
"Regele" nu mai are stare! Hagi și-a anunțat revenirea în iarbă: "O să mă vedeți acolo jos"
FC Argeș - Universitatea Craiova, LIVE TEXT pe Sport.ro, de la 20:30! Noul antrenor al oltenilor, debut &icirc;n Superliga
FC Argeș - Universitatea Craiova, LIVE TEXT pe Sport.ro, de la 20:30! Noul antrenor al oltenilor, debut în Superliga
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Tragerea la sorți pentru barajul CM 2026 | Rom&acirc;nia și-a aflat adversarele

Tragerea la sorți pentru barajul CM 2026 | România și-a aflat adversarele

UEFA a anunțat la ce oră se joacă barajul Turcia &ndash; Rom&acirc;nia! Este singurul meci programat la această oră

UEFA a anunțat la ce oră se joacă barajul Turcia – România! Este singurul meci programat la această oră

Aici se joacă barajul Turcia &ndash; Rom&acirc;nia! Anunțul venit din Țara Semilunii

Aici se joacă barajul Turcia – România! Anunțul venit din Țara Semilunii

Rom&acirc;nia lui Hagi joacă &icirc;n Turcia pentru un loc la Mondial: prin ce au trecut ungurii la barajul jucat recent cu turcii

România lui Hagi joacă în Turcia pentru un loc la Mondial: prin ce au trecut ungurii la barajul jucat recent cu turcii

&Icirc;i cere insistent demisia lui Mircea Lucescu după ce a aflat că Rom&acirc;nia va &icirc;nt&acirc;lni Turcia la baraj: &rdquo;Să se retragă!&rdquo;

Îi cere insistent demisia lui Mircea Lucescu după ce a aflat că România va întâlni Turcia la baraj: ”Să se retragă!”

Andrei Rațiu a scris un singur cuv&acirc;nt după ce a aflat că Rom&acirc;nia va &icirc;nfrunta Turcia la baraj

Andrei Rațiu a scris un singur cuvânt după ce a aflat că România va înfrunta Turcia la baraj



Recomandarile redactiei
Regele nu mai are stare! Hagi și-a anunțat revenirea &icirc;n iarbă: O să mă vedeți acolo jos
"Regele" nu mai are stare! Hagi și-a anunțat revenirea în iarbă: "O să mă vedeți acolo jos"
Valentin Ceaușescu a rupt tăcerea: &rdquo;Asta vreau să spun&rdquo;
Valentin Ceaușescu a rupt tăcerea: ”Asta vreau să spun”
Gigi Becali, imagini emoționante: &icirc;n lacrimi la slujbă, la nici 24 de ore după operație
Gigi Becali, imagini emoționante: în lacrimi la slujbă, la nici 24 de ore după operație
Grecii anunță: acord pentru transferul lui Ianis Hagi!
Grecii anunță: acord pentru transferul lui Ianis Hagi!
Cine este Cezar Ouatu, c&acirc;ntărețul care a avut parte de un moment st&acirc;njenitor la meciul cu San Marino
Cine este Cezar Ouatu, cântărețul care a avut parte de un moment stânjenitor la meciul cu San Marino
Alte subiecte de interes
Copilul venit &icirc;n Europa pe o barcă de refugiați a debutat &icirc;n La Liga! L-a găsit un taximetrist: &bdquo;Destinul meu e aici!&rdquo;
Copilul venit în Europa pe o barcă de refugiați a debutat în La Liga! L-a găsit un taximetrist: „Destinul meu e aici!”
Horațiu Moldovan, din nou pe banca de rezerve la Atletico Madrid
Horațiu Moldovan, din nou pe banca de rezerve la Atletico Madrid
Numai Harry Kane să nu fii! Gluma cu Lamine Yamal care a răscolit internetul după finala EURO 2024
Numai Harry Kane să nu fii! Gluma cu Lamine Yamal care a răscolit internetul după finala EURO 2024
Bate record după record, dar nu c&acirc;știgă nimic! C&acirc;te finale a pierdut Kane și cum se compară cu Higuain, Ballack, Robben
Bate record după record, dar nu câștigă nimic! Câte finale a pierdut Kane și cum se compară cu Higuain, Ballack, Robben
Revoluție la Bayern Munchen. Pe cine au transferat bavarezii și pe cine vor să mai aducă &icirc;n această vară
Revoluție la Bayern Munchen. Pe cine au transferat bavarezii și pe cine vor să mai aducă în această vară
Manchester United pierde o sumă imensă, după ce trimite la West Ham un jucător cumpărat cu 60 de milioane de euro!
Manchester United pierde o sumă imensă, după ce trimite la West Ham un jucător cumpărat cu 60 de milioane de euro!
CITESTE SI
Cum va fi iarna aceasta &icirc;n Rom&acirc;nia și c&acirc;nd se anunță ninsori. Prognoza pentru lunile decembrie, ianuarie și februarie

stirileprotv Cum va fi iarna aceasta în România și când se anunță ninsori. Prognoza pentru lunile decembrie, ianuarie și februarie

Nici bine nu și-a anunțat demisia de la taverna lui Pescobar, că Lavinia s-a dat de gol: și-a făcut iubit. Cum s-a fotografiat cu bărbatul misterios

protv Nici bine nu și-a anunțat demisia de la taverna lui Pescobar, că Lavinia s-a dat de gol: și-a făcut iubit. Cum s-a fotografiat cu bărbatul misterios

Ce include planul de pace &icirc;n 28 de puncte pe care Trump &icirc;l impune Kievului. &bdquo;E bun at&acirc;t pentru Rusia, c&acirc;t şi pentru Ucraina&rdquo;

stirileprotv Ce include planul de pace în 28 de puncte pe care Trump îl impune Kievului. „E bun atât pentru Rusia, cât şi pentru Ucraina”

Mercenarul Horaţiu Potra, fiul și nepotul său, arestați preventiv pentru 30 de zile. Decizia poate fi atacată

stirileprotv Mercenarul Horaţiu Potra, fiul și nepotul său, arestați preventiv pentru 30 de zile. Decizia poate fi atacată

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!