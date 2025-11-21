Transfer stelar la Barcelona! Vedeta cu aproape 500 de goluri, așteptat pe Camp Nou

Catalanii nu au avut o vară spectaculoasă pe piața transferurilor, ba chiar din contră, iar cel mai important nume ajuns la echipa catalană în această perioadă a fost Marcus Rashford.

Odată cu întoarcerea pe Camp Nou, Barcelona vrea să redevină una dintre echipele care aduce cei mai importanți jucători din Europa, astfel că în birourile oficialilor clubului se discută o lovitură incredibilă pe piața transferurilor.



Barcelona vrea să pună mâna pe Harry Kane! Clauza care le dă speranțe catalanilor



Formația antrenată de Hansi Flick este în căutarea unui înlocuitor pentru Robert Lewandowski, de care catalanii se vor despărți la finalul acestui sezon cel mai probabil.

Prima variantă a Barcelonei pare să fie Harry Kane, englezul care marchează la foc automat pentru Bayern în Bundesliga, iar catalanii au „un as în mânecă”: De la 1 ianuarie 2026 atacantului i se va activa o clauză de reziliere în valoare de 65 de milioane de euro, conform Mundo Deportivo.

Bayern nu vrea să îl lase să plece pe Kane și i-au pus prelungirea contractului pe masă, dar dacă Barcelona va putea achita clauza de reziliere decizia finală va fi a jucătorului, a cărui înțelegere actuală cu formația bavareză expiră în vara lui 2027.

