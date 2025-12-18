Luis Enrique, declarație surprinzătoare după ce fotbalistul lui PSG l-a egalat pe Helmut Duckadam

Luis Enrique, declarație surprinzătoare după ce fotbalistul lui PSG l-a egalat pe Helmut Duckadam
PSG s-a impus în finala Cupei Intercontinentală în fața lui Flamengo, scor 1-1 (2-1 d.l.d).

Parizienii au participat la Cupa Intercontinentală, competiție care i-a luat locul Mondialului Cluburilor, care are alt format din vara lui 2025.

PSG a câștigat trofeul la loviturile de departajare, după ce Matvey Safonov a reușit o performanță incredibilă și a apărat patru din cele cinci penalty-uri bătute de formația braziliană.

Luis Enrique a uitat de Helmut Duckadam: „Prima oară când văd”

Portarul rus a egalat performanța lui Helmut Duckadam din finala Cupei Campionilor cu Barcelona, de la Sevilla din 1986. Diferența este că portarul Stelei a apărat patru penalty-uri consecutive, dar fără să primească vreun gol. 

Luis Enrique a uitat de performanta regretatului portar român și a declarat că este pentru prima dată când vede o așa ceva.

„Nu, este prima dată când văd un portar care apără patru lovituri de la 11 metri. Dar suntem fericiţi să continuăm să câştigăm trofee şi am meritat să-l câştigăm pe acesta.

Este momentul să sărbătorim acest trofeu şi să felicităm pe toată lumea, pe cei care au jucat, pe cei care nu au jucat, şi să ne bucurăm pentru suporterii noştri. Vrem să continuăm să scriem istorie. Dar acum trebuie doar să ne bucurăm de acest moment”, a spus Luis Enrique după meciul cu Flamengo.

PSG a ajuns la 6 trofee câștigate în acest an

Pentru PSG, deţinătoarea trofeului UEFA Champions League, au transformat Vitinha şi Nuno Mendes, iar Ousmane Dembele (şut peste poartă) şi Bradley Barcola (a apărat Rossi) au ratat. Golul echipei carioca a fost marcat de uruguayanul Nicolas De la Cruz.

PSG a deschis scorul prin georgianul Khvicha Kvaratskhelia (38), dar Flamengo, deţinătoarea trofeului Copa Libertadores, a egalat prin internaţionalul italian Jorginho (62), din penalty.

Clubul parizian şi-a trecut în palmares al şaselea trofeu din acest an, după titlul din Ligue 1, Cupa Franţei, Trofeul Campionilor (Supercupa Franţei), Champions League și Supercupa Europei. 

Orașul unde impozitul pe locuinţă va crește si cu peste 90% &icirc;n 2026
”Duckadam din Urali”! Nota lui Matvey Safonov după cele 4 lovituri de departajare apărate în PSG - Flamengo
Struțocămila FIFA, câștigată de PSG: Cupa Intercontinentală le aduce francezilor o sumă colosală!
Andrei Rațiu a făcut topul celor mai tari adversari: ”El e electrizant! Vini e pe doi”
Demisie-șoc la miezul nopții! Bogdan Matei a plecat de la șefia ANS în plin scandal: „Aleg familia”
AEK Atena – Universitatea Craiova, LIVE TEXT pe Sport.ro de la 22:00! Testul suprem pentru olteni
22 de milioane de euro pentru Radu Drăgușin!
Dinamo, două echipe, două derby-uri bucureștene, două succese! ”Închidem anul cu o victorie superbă”
Scandalos! Încă două țări „interzise” de Donald Trump la Campionatul Mondial din 2026

Capăt de drum: Olăroiu pleacă! Următoarea destinație pentru selecționerul Emiratelor

Răzvan Lucescu, victorie zdrobitoare: PAOK, în cărți pentru o performanță formidabilă în Grecia

Real Madrid i-a găsit înlocuitor lui Xabi Alonso

Florin Prunea a spus cum se termină FCSB - Rapid și cine va termina 2025 pe primul loc

13 milioane de euro pentru Dennis Man!



Andrei Rațiu a făcut topul celor mai tari adversari: ”El e electrizant! Vini e pe doi”
22 de milioane de euro pentru Radu Drăgușin!
Florin Prunea e impresionat: ”Face un campionat perfect! O treabă extraordinară”
Siyabonga Ngezana, gata de transferul carierei! În ce campionat de top poate ajunge fundașul FCSB
AEK Atena – Universitatea Craiova, LIVE TEXT pe Sport.ro de la 22:00! Testul suprem pentru olteni
Helmut Duckadam a dat verdictul înainte de Sparta Praga - FCSB: ”Doar așa se pot califica”
Helmut Duckadam, convins că Mircea Lucescu nu va deveni selecționerul României: ”FRF încearcă să păcălească fanii naționalei!”
Peluza Sud, în război deschis cu oficialii Stelei! Protest de amploare în Ghencea
Replica Stelei după ce Dinamo și-a prezentat campionii olimpici de la Paris!
PSG a dat lovitura! Francezii și-au prezentat transferul de 50.000.000€
”Here we go!” Transfer tare din naționala Franței la PSG, Nasser Al Khelaifi și Luis Enrique s-au implicat direct
stirileprotv Descoperire uluitoare. Arme medievale ale unor „războinici de rang înalt”, ascunse sub un lac misterios din Polonia. FOTO

protv Trei zodii își schimbă destinul începând cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, în sfârșit, tot ce își doresc

stirileprotv Orașul unde impozitul pe locuinţă va crește si cu peste 90% în 2026

stirileprotv Două eleve au dispărut de la școală și au apărut în fața casei unui localnic a doua zi. Nimeni nu știe ce s-a întâmplat

