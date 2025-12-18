Luis Enrique, declarație surprinzătoare după ce fotbalistul lui PSG l-a egalat pe Helmut Duckadam

Parizienii au participat la Cupa Intercontinentală, competiție care i-a luat locul Mondialului Cluburilor, care are alt format din vara lui 2025.

PSG a câștigat trofeul la loviturile de departajare, după ce Matvey Safonov a reușit o performanță incredibilă și a apărat patru din cele cinci penalty-uri bătute de formația braziliană.

PSG poate fi urmărită în campionatul Franței care se vede în exclusivitate pe VOYO.



Luis Enrique a uitat de Helmut Duckadam: „Prima oară când văd”



Portarul rus a egalat performanța lui Helmut Duckadam din finala Cupei Campionilor cu Barcelona, de la Sevilla din 1986. Diferența este că portarul Stelei a apărat patru penalty-uri consecutive, dar fără să primească vreun gol.

Luis Enrique a uitat de performanta regretatului portar român și a declarat că este pentru prima dată când vede o așa ceva.



„Nu, este prima dată când văd un portar care apără patru lovituri de la 11 metri. Dar suntem fericiţi să continuăm să câştigăm trofee şi am meritat să-l câştigăm pe acesta.

Este momentul să sărbătorim acest trofeu şi să felicităm pe toată lumea, pe cei care au jucat, pe cei care nu au jucat, şi să ne bucurăm pentru suporterii noştri. Vrem să continuăm să scriem istorie. Dar acum trebuie doar să ne bucurăm de acest moment”, a spus Luis Enrique după meciul cu Flamengo.

