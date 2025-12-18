Fundașul central al lui Tottenham, în vârstă de 23 de ani, a coborât de la o cotă de 25 de milioane de euro la 22 de milioane, o scădere explicată în principal de accidentarea gravă suferită la începutul anului.



Radu Drăgușin nu a mai jucat un meci oficial din 31 ianuarie, când a suferit o ruptură de ligamente încrucișate la genunchiul drept, în partida Tottenham – Elfsborg, scor 3-0, din ultima etapă a fazei principale din Europa League.

22 de milioane de euro este cota lui Radu Drăgușin!

Înainte de accidentare, „Dragonul” adunase 25 de meciuri în Premier League, fără gol sau assist. Totuși, concurența pe postul de fundaș central s-a intensificat între timp.

Micky van de Ven și Cristian Romero, rivalii direcți ai românului, au înregistrat creșteri importante de cotă, ajungând la 65, respectiv 60 de milioane de euro.



Tottenham mai are și alte variante în defensivă. Kevin Danso este cotat tot la 22 de milioane de euro, la același nivel cu Drăgușin, în timp ce Kota Takai și Ben Davies sunt evaluați la câte 5 milioane de euro fiecare.



La nivel de echipă, Tottenham traversează un sezon oscilant. La momentul redactării acestui articol, Spurs ocupă locul 11 în Premier League, cu 22 de puncte după 16 etape, bilanțul fiind de șase victorii, patru remize și șase înfrângeri.



În fruntea clasamentului se află Arsenal, cu 36 de puncte, urmată de Manchester City, cu 34, și Aston Villa, cu 33.

