Reacția lui Hansi Flick cu privire la revenirea lui Lionel Messi la Barcelona

Alexandru Hațieganu
Cum a comentat Hansi Flick o potențială întoarcere a lui Lionel Messi la Barcelona. 

Lionel MessiHansi FlickBarcelonaInter Miami
Hansi Flick, antrenorul Barcelonei, a comentat scenariul în care Lionel Messi s-ar întoarce la clubul catalan la care a scris istorie între anii 2004-2021. 

Hansi Flick, reținut cu privire la posibilitatea de a-l avea pe Lionel Messi la Barcelona

Tehnicianul german a susținut despre Messi că este cel mai bun fotbalist cel puțin din ultimii 10 ani. Cu toate acestea, el a subliniat că angajamentul său cu Barcelona expiră în 2027, iar „Puricele” poate reveni pe Camp Nou, conform contractului său actual cu Inter Miami, abia din 2028. 

„Messi este cel mai bun jucător din ultimii 10 ani, dacă nu chiar mai mult. Mereu mi-a plăcut să îl văd jucând.

Contractul lui se încheie în 2028, iar înțelegerea mea se termină în 2027. Așa că, nu depinde foarte mult de mine”, a declarat Hansi Flick, citat de jurnalistul Fabrizio Romano. 

Lionel Messi vrea să trăiască după retragere în Barcelona

Lionel Messi declarase anterior într-un interviu că își dorește să se întoarcă în Barcelona după retragere, unde ar urma să fie alături de echipă în calitate de suporter. 

„Adevărul este că am trecut prin atâtea lucruri împreună, bune și mai puțin bune. E normal ca, de-a lungul unei cariere de atâția ani, nu totul să fie frumos și să existe și momente dificile. Dar, în fine, este casa mea, locul meu. Sunt oamenii mei.

Mi-ar fi plăcut să-mi fi petrecut toată cariera acolo, fără să fi fost nevoit să plec la alt club, să fi jucat doar acolo în Europa. Din păcate, lucrurile s-au desfășurat altfel, dar va rămâne pentru totdeauna amintirea tuturor momentelor pe care le-am împărtășit. Sunt recunoscător pentru asta. Nu am mai fost de mult la Barcelona, nu am mai fost pe stadion.

Messi: „Evident, mă voi întoarce”

Am ajuns să mă retrag de la club fără suporteri, din cauza anului de pandemie, așa că a fost și un an atipic. Am multe amintiri frumoase, așa că le mulțumesc tuturor celor de la Barcelona. Am un sentiment foarte special pentru toți.

Evident, mă voi întoarce. Voi fi prezent pe stadion ca un suporter în plus, urmărind echipa, clubul, fiind un fan ca oricare altul. Deocamdată voi mai sta câțiva ani pe aici, cel mai probabil, dar ne vom întoarce la Barcelona, pentru că, așa cum am spus mereu, este locul meu, casa mea. Ne lipsește foarte mult, așa că ne vom întoarce acolo”, a transmis Lionel Messi.

  • 778 de meciuri, 672 de goluri și 303 pase de gol a adunat Lionel Messi pentru Barcelona. 
  • 34 de trofee a cucerit Messi alături de catalani, dintre care 4 Ligi ale Campionilor. 
