Demisie-șoc la miezul nopții! Bogdan Matei a plecat de la șefia ANS în plin scandal: „Aleg familia”

Fostul senator PSD și ministru al Tineretului și Sportului a ales să facă pasul în spate după mai puțin de un an de mandat, el fiind numit în funcție la începutul acestui an, pe 13 ianuarie 2025. Anunțul a fost făcut printr-o postare pe pagina sa de Facebook, în care invocă motive personale, deși plecarea sa vine într-un moment extrem de tensionat pentru sportul autohton.



„Mă opresc o clipă din drumul profesional! Nu pentru a mă odihni, ci pentru a mă dedica în totalitate familiei. O întrebare ce-mi apărea mult prea des în minte: ce ai alege în drumul vieții la un moment dat, munca sau familia? Aleg FAMILIA!



Vă mulțumesc tuturor celor ce ați fost alături de mine în cea mai onorantă funcție de Președinte al Agenției Naționale pentru Sport. Vă mulțumesc tuturor celor care Serviți Patria în fiecare zi în numele sportului românesc. Sunt oameni politici ce au crezut în mine si le mulțumesc: Constantin Rădulescu, Marcel Ciolacu, Sorin Grindeanu! Sărbători binecuvântate tuturor”, a scris Bogdan Matei pe rețelele de socializare.

