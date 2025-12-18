Demisie-șoc la miezul nopții! Bogdan Matei a plecat de la șefia ANS în plin scandal: „Aleg familia”

Demisie-șoc la miezul nopții! Bogdan Matei a plecat de la șefia ANS în plin scandal: „Aleg familia"
Data publicarii:
Data actualizarii:

Bogdan Matei (45 de ani) a provocat un cutremur la vârful sportului românesc miercuri seară, 17 decembrie, anunțându-și demisia din funcția de președinte al Agenției Naționale pentru Sport (ANS) cu puțin timp înainte de miezul nopții.

Fostul senator PSD și ministru al Tineretului și Sportului a ales să facă pasul în spate după mai puțin de un an de mandat, el fiind numit în funcție la începutul acestui an, pe 13 ianuarie 2025. Anunțul a fost făcut printr-o postare pe pagina sa de Facebook, în care invocă motive personale, deși plecarea sa vine într-un moment extrem de tensionat pentru sportul autohton.

„Mă opresc o clipă din drumul profesional! Nu pentru a mă odihni, ci pentru a mă dedica în totalitate familiei. O întrebare ce-mi apărea mult prea des în minte: ce ai alege în drumul vieții la un moment dat, munca sau familia? Aleg FAMILIA! 

Vă mulțumesc tuturor celor ce ați fost alături de mine în cea mai onorantă funcție de Președinte al Agenției Naționale pentru Sport. Vă mulțumesc tuturor celor care Serviți Patria în fiecare zi în numele sportului românesc. Sunt oameni politici ce au crezut în mine si le mulțumesc: Constantin Rădulescu, Marcel Ciolacu, Sorin Grindeanu! Sărbători binecuvântate tuturor”, a scris Bogdan Matei pe rețelele de socializare.

Plecare pe fondul unor tensiuni uriașe cu federațiile

Deși motivul oficial este dedicarea față de familie, mandatul lui Bogdan Matei se încheie într-o atmosferă explozivă la ANS. Sportul românesc fierbe în aceste zile din cauza mai multor controverse, printre care scandalul premierilor din mandatul Elisabetei Lipă și disputele pe marginea Legii Novak, care impune o pondere de 40% sportivi români la echipele de club – o măsură ce a atras critici inclusiv din partea președintelui țării, Nicușor Dan.

Mai mult, Bogdan Matei se afla într-un conflict deschis cu Irina Deleanu, președinta Federației Române de Gimnastică Ritmică. Recent, șeful ANS a decis tăierea finanțării pentru forul condus de aceasta, decizie care a alimentat și mai mult starea de nemulțumire din lumea sportului.

Bogdan Matei a mai condus sportul românesc din postura de ministru între noiembrie 2018 și octombrie 2019, în Guvernul Dăncilă.

