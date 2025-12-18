Echipa pregătită de Zeljko Kopic va disputa două meciuri amicale, unul dintre ele împotriva lui Young Boys, formația care a produs una dintre surprizele neplăcute pentru FCSB în Europa League.



Stagiul de pregătire se va desfășura în zona Lara, una dintre cele mai cunoscute destinații pentru cantonamentele echipelor europene.



Primul test al dinamoviștilor este programat pe 7 ianuarie, contra elvețienilor de la Young Boys, echipă cotată la 72 de milioane de euro și aflată pe locul 5 în campionatul Elveției, informează GSP.



Young Boys evoluează și în Europa League, unde ocupă poziția a 21-a, cu 9 puncte după șase etape, și este cunoscută în România după victoria cu 2-0 obținută pe Arena Națională în fața FCSB-ului.



Dinamo are meci și cu Gangwon FC



Al doilea amical al lui Dinamo va avea loc pe 11 ianuarie, împotriva sud-coreenilor de la Gangwon FC.



Formația asiatică este implicată în Liga Campionilor Asiei, unde se află pe locul 9 în grupa de Est, cu 7 puncte după șase meciuri.



Gangwon FC are o cotă de piață de aproximativ 11,5 milioane de euro.



Până la plecarea în cantonament, „câinii” mai au de disputat un meci important în campionat. Dinamo va întâlni UTA Arad sâmbătă, de la ora 20:00, în etapa a 21-a, partidă care poate fi urmărită în format LIVE TEXT pe Sport.ro.

