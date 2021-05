"Fite si iar fite!" Becali, nervos dupa punctele pierdute de FCSB cu Clinceni: "Ne-au pus frana de nu mai stim de noi si plangem dupa meci!"

Gigi Becali a vorbit despre remiza de la Giurgiu.

FCSB a ratat ocazia de a trece din nou pe primul loc, dupa ce CFR Cluj a pierdut cu Sepsi. Ros-albastrii aveau nevoie de o victorie cu Clinceni pentru a redeveni lideri, insa nu au reusit sa obtina cele trei puncte.

Olaru a deschis scorul, iar Cordea i-a dat rapid replica. Rusescu a inscris cu 10 minute inainte de pauza, stabilind scorul primei reprize, iar Tanase a reusit sa egaleze din penalty, in startul partii secunde. FCSB a mai avut o ocazie imensa in prelungirile meciului, cand Ureche a scos de pe linia portii lovitura de cap a lui Tanase, iar Oaida a ratat din doi metri.

Patronul FCSB-ului a comentat prestatia jucatorilor sai in meciul cu Clinceni, nervos pentru punctele pierdute. Gigi Becali le-a criticat atitudinea fotbalistilor si a tras semnalul de alarma inainte de meciul cu Sepsi.

"Ce vreti sa fac, sa joc eu? Nu vedeti ca ne incurcam de echipele mici? Nu ziceau oamenii ca cei de la Clinceni sunt fratii nostri? Ne-au batut o data, iar acum ne-au pus o frana de nu mai stim de noi si plangem dupa meci. Normal ca sunt suparat.

Pai, noi vrem sa castigam campionatul, dar nu suntem in stare sa batem Clinceniul. Fite, fite si iar fite. Ne-am culcat in spatele CFR-ului si uite ca tot in spatele CFR-ului ne-am trezit. Nu vreau sa spun mai multe, dar, daca o tinem asa, o sa vedeti frana si cu Sepsi. Trebuie sa ne trezim. Nu vreau sa vorbesc acum mai multe. Am si alte treburi. Nu ma intreba de arbitraj, de VAR, ca nu am chef sa imi stric ziua", a spus Gigi Becali pentru ProSport.