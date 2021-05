"Este echipa lui si poate face orice doreste!" Anamaria Prodan, de partea lui Gigi Becali in scandalul cu Federatia! Ce a spus impresarul

Anamaria Prodan a comentat unul dintre cele mai discutate subiecte din aceasta perioada.

Gigi Becali a declarat ca nu isi va lasa jucatorii la Jocurile Olimpice de la Tokyo, alaturi de nationala lui Mirel Radoi, iar unul dintre motive are legatura cu arbitrajul din Liga 1. Finantatorul s-a plans in repetate randuri ca echipa sa a fost dezavantajata, iar FRF si CCA nu au luat masuri in acest sens, iar acum a decis sa se 'razbune' si sa nu isi lase jucatorii sa mearga alaturi de nationala de tineret.

Un alt motiv ar fi suprapunerea perioadei cu cea din preliminariile cupelor europene. FCSB are nu mai putin de 9 jucatori pe lista preliminara a selectionerului Radoi.

Anamaria Prodan, cea cu care Becali s-a certat dupa transferul lui Dennis Man, a vorbit despre dorinta patronului, caruia ii tine partea in acest context.

"Aici nu putem vorbi despre ce este corect si ce nu. Este echipa lui si poate face orice doreste, ca peste tot in lume. Daca nu vrea sa lase fotbalistii la Olimpiada, este dreptul lui. Eu, ca impresar, nu am voie sa ma bag in asa ceva, nu tine de mine si nu pot face nimic in acest sens", a spus Anamaria Prodan pentru playsport.ro.