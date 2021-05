Detalii de ultima ora despre Mihaila si Man dupa retrogradarea Parmei! Ce spune Giovanni Becali despre viitorul celor doi romani

Valentin Mihaila si Dennis Man au fost transferati in acest sezon de Parma.

Echipa a retrogradat matematic in Serie B, iar managerul Marcello Carli a declarat ca Parma va incerca sa-i pastreze la echipa pe cei mai importanti jucatori, printre care si pe cei doi romani, in incercarea de a obtine promovarea cat mai repede.

Giovanni Becali a confirmat ca Man si Mihaila nu vor fi lasati sa plece de la club decat daca vor aparea oferte de nerefuzat.

"Carli are dreptate, cei doi jucatori au contract cu Parma inca 4 ani, nu sunt multe de spus, e clar. In mercato, pot aparea mereu surprize, dar acum este devreme.

Serie B iti ofera cu adevarat experienta fotbalului italian. Pentru jucatori de 22 de ani si 20 de ani poate fi formativ, daca raman la Parma. Vor creste in agresivitate, in cunostinte despre fotbalul italian si despre clubul Parma", a declarat Giovanni Becali, potrivit Parma Live.

Agentul care a intermediat cele doua transferuri a oferit detalii si despre starea de sanatate a celor doi jucatori, anuntand ca Man a mers in Germania pentru investigatii amanuntite, in timp ce Mihaila ar putea sa mai prinda cateva minute in acest final de sezon, problemele lui nefiind la fel de grave.

"Din pacate, baietii sunt accidentati. Man a fost in Germania pentru controale. Mihaila nu e nici el recuperat, dar speram ca poate intra sa joace ultimele meciuri", a spus Becali, care a dezvaluit ca oficialii Parmei i-au transmis ca echipa este dispusa sa investeasca in continuare in tineri fotbalisti romani.

"Ultima data cand am vorbit cu Marcello Carli, acum 4 sau 5 saptamani, mi-a spus: 'Giovanni, uite, noi nu vrem sa vindem, ba din contra, cumparam si vom cumpara in continuare'. Daca va aparea oportunitatea, va fi o placere sa aduc un alt jucator la Parma", a conchis Giovanni Becali.

De la transferul la Parma, Valentin Mihaila a inscris 4 goluri si a dat doua pase decisive in 17 meciuri, in timp ce Dennis Man a adunat 14 aparitii, reusind doua goluri si un assist.