"Nu-l mai suporta pe Becali!" Jucatorul pe care Gigi a dat doua milioane de euro cere sa plece liber si e gata sa joace Serie B! Anunt incredibil despre omul pe care Becali voia 50 de milioane

Chinuit de accidentari, Dragos Nedelcu a jucat un singur meci ca titular in acest sezon pentru FCSB, chiar etapa trecuta, in victoria de la Botosani. A fost insa inlocuit dupa 33 de minute, iar Becali a explicat in direct la Digisport, la finalul partidei, motivele. "A dormit putin la primul gol, asta e, de aia l-a schimbat antrenorul", a fost ironic Becali.

gsp.ro scrie ca mijlocasul adus de Becali cu 1,5 milioane de euro in 2017 isi doreste cu orice pret un transfer in aceasta vara. "Nu-l mai suporta pe Becali", noteaza ziarul.

Nedelcu a primit la FCSB o clauza de reziliere in valoare de 50 de milioane de euro. Becali il compara cu Busquets si astepta sa ia bani buni in schimbul sau. La cateva luni dupa ce l-a cumparat, Gigi a mai achitat catre Viitorul 500 000 de euro pentru a lua si procentele cu care Hagi ramasese in urma tranzactiei initiale. Nedelcul nu s-a ridicat niciodata la nivelul asteptarilor. A fost incercat si la mijloc, si in centrul apararii, unde Becali credea ca va da randament mai bun.

In 2022 devine liber de contract

Nedelcu intra in ultimul an al acordului cu FCSB. Finalul de sezon il poate prinde la echipa a doua, unde a jucat inclusiv duminica, in meciul cu Afumati. Conform Gazetei, Nedelcu i-a cerut agentului sau, Pietro Chiodi, sa-i caute echipa in Italia. Nedelcu (24 de ani) ar fi gata sa joace in Serie B. Marea provocare va fi despartirea de FCSB. Fotbalistul incearca sa obtina rezilierea contractului, lucru aproape imposibil in conditiile in care Becali va incerca sa scoata maximum de pe urma lui.

In 4 ani, Nedelcu are 73 de partide la FCSB. Desi nu l-a multumit pe patron, jucatorul a prins meciuri multe in primele doua sezoane (26, respectiv 29). Apoi, incurcat si de o accidentare grava a ligamentelor, n-a mai fost folosit decat in 18 partide.