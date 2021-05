Becali a facut liniste in platou: "Mi s-a oferit un meci si n-am vrut. Nici daca-mi dadea Botosani punctele azi, nu voiam!" Ce spune dupa acuzatiile de blat de la Botosani - FCSB

Becali respinge orice acuzatie ca partida din Moldova ar fi avut regia stabilita dinainte.

Patronul FCSB sustine ca in urma cu doua sezoane i s-a propus sa primeasca un rezultat favorabil in lupta pentru titlu, dar spune ca a respins categoric oferta.

"Acum doi ani, mi s-a oferit un meci si n-am vrut. Nici daca-mi dadea Botosani azi meciul, nu voiam. Eu vreau sa fie corect. Ce sa facem, sa furam? Nu vreau sa fur. Nu iau campionatul 20 de ani, dar de furat tot nu fur", a spus Becali la Digisport.



Patronul Botosaniului, Valeriu Iftime a acuzat dur arbitrajul la finalul partidei. Becali spune ca centralul Cojocaru a luat deciziile bune cand a hotarat sa nu dea doua penalty-uri pentru Botosani si sa acorde unul usor pentru FCSB in partea a doua.

"Daca noi comentam... trebuia sa dea doua rosii pentru Botosani azi. La Cretu cu Roman, poti sa dai, poti sa nu dai penalty. Eu spun ca nu e penalty, spun ca e simulare. Adversarul intercaleaza piciorul intre picioarele lui Cretu. Dupa aia, cum il calca Chindris pe Radunovic? Pe laba piciorului din spate? Daca-l calca pe calcai, ii scotea gheata. Cum il calca?

Calcaiul e laba ca s-o calci? Nu e laba ca s-o calci. Si la Olaru e penalty clar in repriza a doua. A tras Chindris piciorul dupa ce i-a pus piedica. La Roman, acolo, Cretu n-are voie sa ridice piciorul. Acum, Chindris are voie sa puna piedica. Ii pune piedica pe laba dreapta a piciorului. Voi aveti ochii intunecati. Uite contactul, e penalty.

La FCSB tre' sa-i rupa capu' ca sa fie penalty. V-ati invatat ca la FCSB e penalty doar daca ii rupe piciorul sau mana. Eu nu vorbesc ca voi, vorbesc ce vreau eu. Ia uite ce piedica ii pune lu' Olaru. Ia uite! Ce vreti mai mult de-atat? E opinia mea! Si Craciunescu o sa-mi dea dreptate maine", a comentat Becali.