Becali, ai vazut?! Prestatie excelenta a lui Tarnovanu in meciul cu CS Afumati! Portarul lui FCSB 2 a reusit parade impresionante

Stefan Tarnovanu a avut 3 parade decisive in meciul de baraj cu CS Afumati.

Jucatorul adus de FCSB in iarna lui 2020 de la Poli Iasi, pentru suma de 200.000 de euro, nu a primit nici un minut pentru echipa mare a "ros-albastrilor" in acest sezon, dar a reusit sa impresioneze in meciul tur din semifinalele barajului cu CS Afumati.

Tarnovanu a fost cel mai bun jucator de pe teren cu trei interventii decisive intre buturi. Portarul lui FCSB 2 a reusit sa salveze in minutul 22 un sut periculos de la 30 de metri, iar in minutul 43 a parat un voleu din interiorul careului care mergea spre vinclul portii.

De asemenea, in minutul 49, fostul goalkepper al Iasiului a reusit sa il salveze pe Nedelcu de la un autogol. Mijlocasul trimisese balonul spre propria poarta, dar Tarnovanu a fost pe faza si a avut un reflex bun care a pastrat tabela intacta.

Pentru prima echipa a FCSB-ului, portarul in varsta de 21 de ani a fost doar rezerva la doua meciuri din acest sezon: in partida cu FC Botosani, din prima etapa a playoff-ului, si la meciul cu Dinamo din etapa 21 a campionatului regulat.

