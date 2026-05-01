Filipe Coelho (45 de ani), antrenorul Universității Craiova, a anunțat că a pregătit o strategie diferită pentru jocul cu Dinamo.

Filipe Coelho schimbă tactica împotriva lui Dinamo

„Leii” și „câinii roșii” se vor înfrunta duminică, pe 3 mai, de la ora 21:00, într-o partidă contând pentru etapa a 7-a din play-off-ul Superligii.

O victorie poate reprezenta un pas important pentru olteni către titlu, motiv pentru care Filipe Coelho s-a străduit pentru a alege tactica potrivită.

„Este următorul meci, deci cel mai important. Ne cunoaștem foarte bine. Detaliile vor face diferența. Am pregătit ceva diferit, o strategie diferită pentru acest joc, la fel cum cred că au și ei”, a transmis Coelho, la conferința de presă premergătoare duelului.

„Nu e obiectivul nostru să îi încurcăm pe ei. Obiectivul meu este doar să câștigăm cele trei puncte. Bătălia este doar cu noi”, a mai precizat tehnicianul.

Coelho vrea disciplină din partea elevilor săi și de 1 mai

Universitatea Craiova și Dinamo se vor întâlni într-o partidă cu o miză uriașă pentru configurația finală a clasamentului, ambele formații fiind angrenate fie în lupta pentru titlu, fie pentru locurile care asigură prezența în cupele europene.

Confruntarea are loc la scurt timp după duelul intens din Cupa României, unde oltenii au reușit să obțină calificarea în finală, fapt ce sporește tensiunea în tabăra alb-roșiilor.

Întrebat dacă profită de sărbătoarea de 1 mai pentru a organiza un grătar alături de lotul său, Filipe Coelho a transmis că singura prioritate rămâne pregătirea meciului. Portughezul a subliniat că miza acestui final de sezon, care ar putea aduce primul titlu în Oltenia după o pauză de 35 de ani, nu permite momente de relaxare.

„Nu se pune problemă. Le doresc tuturor o zi superbă. Și la mine în țară se sărbătorește, dar pentru mine fotbalul este un stil de viață. Uneori, prin prisma jocului, ratăm momente importante din viețile noastre. Astăzi nu avem voie să ne relaxăm și nu o vom face deloc până la finalul campionatului“, a comunicat tehnicianul lusitan.

Cu patru etape înainte de finalul play-off-ului, Universitatea Craiova este lider cu 42 de puncte, urmată de „U” Cluj (39), CFR Cluj (37), Dinamo (34), Rapid (32) și FC Argeș (30).