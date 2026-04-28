Play-off-ul de promovare din Liga 3 în Liga 2 se îndreaptă spre final.

În acest sezon avem parte de un nou format competițional, explicat mai jos de FRF pe site-ul oficial.

Cine și cum promovează în Liga 2

În noul sezon, Liga 3 are 96 de echipe, împărțite în 8 serii de câte 12 formații. Competiția se desfășoară în două faze:

FAZA 1

SEZONUL REGULAR

Fiecare echipă va juca tur-retur cu celelalte din serie, rezultând un total de 22 de etape.

La final, primele 4 clasate se vor califica în play-off, iar echipele de pe locurile 5-12 vor merge în play-out.

FAZA 2

PLAY-OFF ȘI PLAY-OUT

Play-off

Cele 4 echipe calificate din fiecare serie vor fi împerecheate cu alte 4 formații din seria vecină, după următorul sistem: 1-2, 3-4, 5-6, 7-8. Astfel, se vor forma 4 serii de play-off.

Echipele vor intra în play-off doar cu punctele obținute împotriva formațiilor care s-au calificat alături de ele.

Se vor disputa 8 etape suplimentare, fiecare echipă jucând tur-retur cu adversarele din cealaltă serie.

Promovare: Prima clasată din fiecare serie de play-off va obține promovarea directă în Liga 2.

Baraj de promovare: Cele 4 echipe clasate pe locul 2 în play-off vor disputa un turneu de promovare, în sistem semifinale – finală, iar câștigătoarea acestuia va obține al 5-lea loc de promovare.

Play-out

Echipele de pe locurile 5-12 în sezonul regular vor intra în play-out, păstrând toate punctele acumulate. Vor fi, astfel, 8 serii de play-out de câte 8 formații.

Se va juca un singur tur, adică 7 etape.

Retrogradare: Ultimele două clasate din fiecare serie vor retrograda automat în Liga 4.

Alte 5 echipe vor fi retrogradate dintre cele care termină pe locul 6 în play-out, pe baza clasamentului general.

Info: FRF

Foto: Poli Timișoara

Clasamentele din play-off-ul de promovare