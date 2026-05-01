Filipe Coelho taie micii de pe listă de 1 mai înaintea derby-ului cu Dinamo: „Nu avem voie să ne relaxăm”

Universitatea Craiova și Dinamo se vor întâlni într-o partidă cu o miză uriașă pentru configurația finală a clasamentului, ambele formații fiind angrenate în lupta pentru titlu și pentru locurile care asigură prezența în cupele europene. Confruntarea are loc la scurt timp după duelul intens din Cupa României, unde oltenii au reușit să obțină calificarea în finală, fapt ce sporește tensiunea în tabăra alb-roșiilor.

Întrebat dacă profită de sărbătoarea de 1 mai pentru a organiza un grătar alături de lotul său, Filipe Coelho a transmis că singura prioritate rămâne pregătirea meciului. Portughezul a subliniat că miza acestui final de sezon, care ar putea aduce primul titlu în Oltenia după o pauză de 35 de ani, nu permite momente de relaxare.

„Nu se pune problemă. Le doresc tuturor o zi superbă. Și la mine în țară se sărbătorește, dar pentru mine fotbalul este un stil de viață. Uneori, prin prisma jocului, ratăm momente importante din viețile noastre. Astăzi nu avem voie să ne relaxăm și nu o vom face deloc până la finalul campionatului“, a punctat tehnicianul lusitan.