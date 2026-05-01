Filipe Coelho taie micii de pe listă de 1 mai înaintea derby-ului cu Dinamo: „Nu avem voie să ne relaxăm”

SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Antrenorul Universității Craiova nici nu vrea să audă de relaxare înaintea duelului crucial din play-off contra lui Dinamo, programat duminică seară în Bănie.

TAGS:
Universitatea CraiovaSuperligafilipe coelho
Din articol

Universitatea Craiova și Dinamo se vor întâlni într-o partidă cu o miză uriașă pentru configurația finală a clasamentului, ambele formații fiind angrenate în lupta pentru titlu și pentru locurile care asigură prezența în cupele europene. Confruntarea are loc la scurt timp după duelul intens din Cupa României, unde oltenii au reușit să obțină calificarea în finală, fapt ce sporește tensiunea în tabăra alb-roșiilor.

Întrebat dacă profită de sărbătoarea de 1 mai pentru a organiza un grătar alături de lotul său, Filipe Coelho a transmis că singura prioritate rămâne pregătirea meciului. Portughezul a subliniat că miza acestui final de sezon, care ar putea aduce primul titlu în Oltenia după o pauză de 35 de ani, nu permite momente de relaxare.

„Nu se pune problemă. Le doresc tuturor o zi superbă. Și la mine în țară se sărbătorește, dar pentru mine fotbalul este un stil de viață. Uneori, prin prisma jocului, ratăm momente importante din viețile noastre. Astăzi nu avem voie să ne relaxăm și nu o vom face deloc până la finalul campionatului“, a punctat tehnicianul lusitan.

  • Filipe coelho
×
Filipe Coelho, în Dinamo - Universitatea Craiova / Foto Sport Pictures
ÎNAPOI LA ARTICOL

Atenție maximă la fazele fixe ale „câinilor”

Filipe Coelho a analizat și calitățile adversarilor, avertizându-și jucătorii cu privire la forța grupării din Ștefan cel Mare. Potrivit antrenorului, micile detalii și capacitatea de concentrare vor fi decisive într-un meci în care ambele echipe se cunosc foarte bine.

„Este un meci foarte important, împotriva unei echipe contra căreia am jucat în zilele trecute. Știm că au o echipă valoroasă care vrea să obțină victoria în campionat. Știm că pot juca în sisteme diferite și că au jucători care pot dezechilibra oricând jocul. Sunt foarte puternici la fazele fixe, în ultima partidă au avut două cornere. La unul ne-a salvat Laurențiu Popescu, dar la celălalt am primit gol.

Obiectivul nostru nu este să-i sabotăm pe cei de la Dinamo, obiectivul nostru este să ne focusăm pe treaba noastră. Trebuie să fim la un nivel foarte ridicat pentru a câștiga. Bătălia noastră este doar cu noi înșine”, a explicat Coelho.

Partida dintre Universitatea Craiova și Dinamo se va disputa duminică, de la ora 21:00. Comisia Centrală a Arbitrilor a decis să încredințeze conducerea acestui derby lui Szabolcs Kovacs.

ULTIMELE STIRI
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Recomandarile redactiei
Alte subiecte de interes
CITESTE SI
VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!