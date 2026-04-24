Universitatea Craiova a învins joi seara, la loviturile de departajare, în deplasare, 4-1 după 1-1 la finalul celor 120 de minute, pe Dinamo, calificându-se astfel în finala Cupei României.

Dinamo, eliminată de Craiova la loviturile de departajare după ce a fost egalată în minutul 119

Boateng a reuşit să deschidă scorul în minutul 105, înscriind cu o lovitură de cap la o lovitură de colţ.

Craiova a încercat să egaleze, şi după ratările semnate Adi Rus şi Carlos Mora – intervenţie excelentă a lui Epassy, Mekvabishvili a centrat, Carlos Mora a trimis în faţa porţii şi Adrian Rus a egalat în minutul 119, penultimul!

1-1 după 120 de minute şi echipa calificată în finala Cupei României s-a decis la lovituri de departajare.

Al Hamlawi a deschis seria pentru craioveni, iar Laurenţiu Popescu a apărat lovitura lui Armstrong. Adi Rus a făcut 2-0 pentru olteni, dar a marcat şi Alexandru Pop. Carlos Mora a înscris şi el, iar Popescu a apărat apoi și șutul lui Milanov.

Golul care a trimis Craiova în finală a fost înscris de Samuel Teles.

”Puțin ne-a lipsit pentru a fi prezenți în finală”

Astăzi, pagina oficială de Facebook a clubului Dinamo a postat:

”Aceasta a fost povestea Cupei României din acest sezon! Puțin ne-a lipsit pentru a fi prezenți în finala care va avea loc la Sibiu.

Cu toate acestea, Cupa a fost doar un capitol, iar finalul este reprezentat de play-off, acolo unde ne continuăm povestea și vom lupta până la capăt!

Le mulțumim celor peste 20.000 de suporteri prezenți în tribunele Arenei Naționale și celorlalte sute de mii care au urmărit meciul cu sufletul la gură!

Ne vedem duminică pe Arena Națională pentru meciul împotriva celor de la Rapid!”.