Devastator după FC Argeș – Universitatea Craiova: „Fără personalitate! Nu se poate așa ceva“

FC Argeș și-a dorit enorm să fie în play-off, însă această competiție se dovedește a fi o pălărie prea mare pentru formația piteșteană.

Drama celor de la FC Argeș e că au pășit în play-off cu un succes: 1-0 cu Universitatea Craiova, în deplasare! În acel moment, Basarab Panduru spunea, răspicat, că trupa pregătită de Bogdan Andone (51 de ani) poate câștiga titlul. Ce a urmat? Cinci partide în care FC Argeș n-a mai bătut pe nimeni: două egaluri cu Dinamo (1-1) și cu Rapid (0-0) și trei înfrângeri cu U Cluj (0-1), CFR (0-1) și Universitatea Craiova (0-1).

Pe lângă prăbușirea din play-off, piteștenii au fost eliminați și din semifinalele cupei, de către Universitatea Cluj, după executarea loviturilor de departajare.