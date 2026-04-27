A decis meciul cu FC Argeș și a spus-o clar după de Universitatea Craiova a devenit lider în Superliga

Universitatea Craiova a urcat pe primul loc în Superliga.

Universitatea Craiova s-a impus în deplasarea la FC Argeș, scor 1-0, într-un meci din runda a șasea din play-off-ul Superligii.

Unicul gol al meciului a fost marcat de Teles în minutul 10, după ce a fost servit perfect din corner de Anzor Mekvabishvili.

Teles a fost eroul Universității Craiova

Portughezul s-a arătat mulțumit după ce a marcat golul victoriei, dar a pus accent pe faptul că jocul oltenilor se poate îmbunătăți.

Teles a scos în evidență modul în care s-au apărat colegii săi în finalul partidei, reușind să mențină avantajul minim de pe tabelă.

„Sunt foarte fericit, pentru că e foarte greu să câștigi meciuri de acest gen.

A fost un efort de echipă, sunt foarte fericit că am marcat. Colegii mei sunt uimitori, ați văzut cum s-au apărat.

Nu doar în seara asta am arătat ca o echipă care merită să fie campioană, dar mai avem patru meciuri și se poate întâmpla orice.

Muncim, avem încredere și arătăm ca o echipă care poate ieși campioană. Întotdeauna se poate mai bine, încercăm să ne îmbunătățim.

Sunt echipe bune în România și de aceea este foarte greu să fii campion aici.”, a spus Teles, după victoria de la Mioveni.


