„FCSB își va reveni. Sigur va fi în play-off!“. Iată o „poezie“ pe care am tot auzit-o din vară, de la începutul sezonului 2025-2026. Din păcate pentru campioana ultimelor două sezoane, mult așteptata revenire a rămas doar la nivel declarativ.

Acum, când etapa a 28-a stă să se încheie, odată cu meciul FCSB – Metaloglobus, formația finanțată de Gigi Becali e pe locul 10, de playout! Și, la ce rezultate au fost în această rundă, șansele roș-albaștrilor de a prinde playoff-ul, și așa mici, s-au micșorat și mai mult. De aici și verdictul groaznic pe care l-au dat cei de la Football Meets Data.

„FCSB, 77,8% în playout!“

Cea mai importantă platformă dedicată analizelor din fotbalul internațional a luat la puricat clasamentul Superligii, în acest moment. Și a concluzionat că FCSB, campioana en-titre, are șanse mari să meargă în playout. Ar fi o premieră neagră pentru FCSB, de când a fost introdus acest sistem competițional, în sezonul 2015-2016.

„Situația FCSB-ului nu arată bine deloc! Dacă FC Argeș va învinge Unirea Slobozia acasă, atunci FCSB nu mai poate depăși formația piteșteană în clasament. În acest caz, singura speranță pentru FCSB ar fi următoarea: una din cele două echipe din Cluj (CFR și U) nu va face maximum de puncte, în ultimele două etape. La ora actuală: FCSB are șanse de 77,8% de a juca în playout și de 22,2% de a merge în playoff“, a notat Football Meets Data.