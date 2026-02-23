Contractul lui Malcom Edjouma s-a încheiat și a preferat să schimbe peisajul, însă FCSB a renunțat și la doi fotbaliști aduși la echipă în vară.

Denis Alibec, criticat de Gigi Becali și după plecarea de la FCSB

Denis Alibec și Dennis Politic nu au convins în prima jumătate a sezonului, iar Gigi Becali a decis să îi cedeze la alte echipe. Dacă plecarea lui Alibec la Farul este definitivă, în cazul lui Politic, acesta va evolua la Hermannstadt doar până în vară.

Cei doi au fost transferați în vară de către Gigi Becali cu mari așteptări, însă niciunul dintre ei nu a confirmat, este adevărat, asta și pentru că nu au avut suficient timp la dispoziție pentru a demonstra. Inițial, Alibec s-a opus unei reveniri la FCSB, însă ulterior s-a răzgândit având în față perspectiva de a juca în cupele europene, un salariu mai bun, dar și pentru că Gigi Becali îi promisese că nu îl va mai critica public, lucru ce nu a fost respectat.

Mai mult, Gigi Becali continuă să îl critice pe atacant chiar și după plecarea acestuia de la echipa pe care o patronează. Finanțatorul roș-albaștrilor ar fi sperat la o victorie a Farului în fața celor de la FC Argeș, astfel încât să fie avantajată în cursa pentru play-off, însă constănțenii au pierdut cu 0-1, iar Gigi Becali spune că vinovat pentru acest eșec este în mare parte Denis Alibec.

”De două lucruri îmi pare rău. Că l-am dat pe Alibec, am zis că face ceva, nu a făcut nimic. Și că l-am dat pe Politic. Dacă nu erau Alibec și Politic, poate scoteau alte rezultate Farul și Hermannstadt. Nu ai văzut aseară? Să nu ții de o minge? Să le dai pe toate la adversar?

A greșit și Zicu. Cel mai bun jucător e armeanul ăla, Grigoryan. Și l-a scos pe Vînă. Păi în ăla mai aveam o speranță. A scos cei mai buni jucători, Vînă și Grigoryan. Eu aveam mare bază. Și-a revenit Farul, îi spulberă pe toți!

(n.r. – Alibec cum vi s-a părut?) Nu am văzut în viața mea fotbalist în halul ăsta. Să nu ții de nicio minge? Mai bine era Vojtus, ăla măcar dădea gol cu capul acolo”, a spus Becali la Fanatik.