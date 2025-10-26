FCSB a pierdut ultimele două meciuri, scor 1-2, cu Metaloglobus în campionat și, tot 1-2, cu Bologna în Europa League.

Dacă meciul cu italienii nu a fost un dezastru, pentru că echipa bucureșteană era cotată cu a doua șansă, în cazul partidei cu Metaloglobus înfrângerea a fost o surpriză imensă.



Ionuț Rada, comparație între criza de la FCSB și cea de la Manchester City



Campioana României nu reușește să aibă rezultate bune constante în acest sezon și pierde meciuri pe care în stagiunile trecute le-ar fi rezolvat fără probleme.

Înfrângerea cu Metaloglobus pare să îi fi pus eticheta de „echipă în criză de rezultate” lui FCSB, iar Ionuț Rada a făcut o comparție interesantă cu Manchester City.

Fostul fundaș central a explicat în exclusivitate pentru Sport.ro că roș-albaștrii trec printr-o perioadă asemănătoare cu cea prin care a trecut în stagiunea precedentă Manchester City.

Trupa lui Pep Guardiola nu reușea să lege victorii și pierdea meciurile inexplicabil, după ce a dominat autoritar în Premier League timp de 7 ani.