EXCLUSIV FCSB traversează „criza Manchester City”! Problema pe care a avut-o și Guardiola: „Inexplicabil”

FCSB traversează &bdquo;criza Manchester City&rdquo;! Problema pe care a avut-o și Guardiola: &bdquo;Inexplicabil&rdquo; Superliga
Ovidiu Neacșu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Un fost jucător de la FCSB a analizat situația complicată în care se află campioana României.

TAGS:
FCSBManchester CityIonut RadaSuperliga
Din articol

FCSB a pierdut ultimele două meciuri, scor 1-2, cu Metaloglobus în campionat și, tot 1-2, cu Bologna în Europa League.

Dacă meciul cu italienii nu a fost un dezastru, pentru că echipa bucureșteană era cotată cu a doua șansă, în cazul partidei cu Metaloglobus înfrângerea a fost o surpriză imensă.

Ionuț Rada, comparație între criza de la FCSB și cea de la Manchester City

Campioana României nu reușește să aibă rezultate bune constante în acest sezon și pierde meciuri pe care în stagiunile trecute le-ar fi rezolvat fără probleme.

Înfrângerea cu Metaloglobus pare să îi fi pus eticheta de „echipă în criză de rezultate” lui FCSB, iar Ionuț Rada a făcut o comparție interesantă cu Manchester City.

Fostul fundaș central a explicat în exclusivitate pentru Sport.ro că roș-albaștrii trec printr-o perioadă asemănătoare cu cea prin care a trecut în stagiunea precedentă Manchester City.

Trupa lui Pep Guardiola nu reușea să lege victorii și pierdea meciurile inexplicabil, după ce a dominat autoritar în Premier League timp de 7 ani.

„Este un rezultat surprinzător, cine s-ar fi așteptat ca Metaloglobus, o echipă nou-promovată, care strânge cu greu punctele, să câștige împotriva FCSB-ului.

Mi se pare bună comparația între City (n.r. Manchester City) și FCSB, bine, păstrând proporțiile, la modul că și acolo sunt jucători foarte buni, vorbesc de sezonul trecut, când pierdeau meciuri inexplicabile. Cum ai putea să îți explici că un lot atât de valoros poate să piardă meciuri pe final sau cum s-a întâmplat la FCSB cu Metaloglobus.” , a declarat Ionuț Rada, în exclusivitate pentru Sport.ro.

Rada a abordat și subiectul legat de posibilitate ca FCSB să fi făcut 'blat' cu Metaloglobus, iar fostului fotbalist i se pare un scenariu imposibil, chiar deplasat.

Te poți gândi la tot felul de nebunii, dar nu ar trebui să ajungem până la partea cu pariurile și acolo i-am dat dreptate antrenorului de la FCSB.

Unele lucruri trebuie să aibă limită, critici jucătorii, spui lucrurilor pe nume, dar ca să meargă până acolo că 's-a trântit meciul', fără să ai nimic, doar așa ca să aruncăm niște cuvinte, nu mi se pare normal.”, a adăugat fostul jucător al roș-albaștrilor.

Pentru FCSB urmează meciul cu UTA, din runda 14 de Superliga, care va avea loc duminică, de la ora 20:30 și va putea fi urmărit în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

Roș-albaștrii se află pe locul 11 în clasament, în urma înfrângerii cu Metaloglobus, și au 13 puncte din tot atâtea meciuri jucate.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Catedrala Națională, cea mai scumpă biserică ortodoxă din lume. A costat 270 milioane de euro și deține mai multe recorduri. FOTO
Catedrala Națională, cea mai scumpă biserică ortodoxă din lume. A costat 270 milioane de euro și deține mai multe recorduri. FOTO
ARTICOLE PE SUBIECT
Jugurtha Hamroun a numit echipele care se bat la titlu &icirc;n Superliga. Cum a reacționat c&acirc;nd a văzut pe ce loc e FCSB
Jugurtha Hamroun a numit echipele care se bat la titlu în Superliga. Cum a reacționat când a văzut pe ce loc e FCSB
Fotografia postată de Harlem Gnohere, la două zile distanță de FCSB - Bologna: &bdquo;See you soon!&rdquo;
Fotografia postată de Harlem Gnohere, la două zile distanță de FCSB - Bologna: „See you soon!”
Elias Charalambous, răspuns direct despre criza de la FCSB! Cipriotul a dat soluția rapidă
Elias Charalambous, răspuns direct despre criza de la FCSB! Cipriotul a dat soluția rapidă
ULTIMELE STIRI
Real Madrid - Barcelona, de la 17:15, LIVE TEXT pe Sport.ro | Giganții din Spania &icirc;și măsoară puterile &icirc;n El Clasico
Real Madrid - Barcelona, de la 17:15, LIVE TEXT pe Sport.ro | Giganții din Spania își măsoară puterile în El Clasico
Olandezii au dat verdictul despre Dennis Man: &rdquo;Așa se &icirc;nt&acirc;mplă cu multe transferuri&rdquo;
Olandezii au dat verdictul despre Dennis Man: ”Așa se întâmplă cu multe transferuri”
Brentford - Liverpool 3-2 a intrat direct &icirc;n istorie!
Brentford - Liverpool 3-2 a intrat direct în istorie!
Arsenal - Crystal Palace și Aston Villa - City, pe VOYO! Se anunță spectacol &icirc;n Premier League, de la 16:00
Arsenal - Crystal Palace și Aston Villa - City, pe VOYO! Se anunță spectacol în Premier League, de la 16:00
FCSB - UTA, LIVE TEXT de la 20:30 | Campioana, obligată să c&acirc;știge
FCSB - UTA, LIVE TEXT de la 20:30 | Campioana, obligată să câștige
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
La acest Chivu nu ne așteptam! Reacția care face valuri &icirc;n Italia după Napoli - Inter 3-1

"La acest Chivu nu ne așteptam!" Reacția care face valuri în Italia după Napoli - Inter 3-1

A lăsat totul și a luat primul bilet spre București: &bdquo;M-a sunat și a spus că FCSB mă vrea!&rdquo;

A lăsat totul și a luat primul bilet spre București: „M-a sunat și a spus că FCSB mă vrea!”

Ianis Hagi, banii nu aduc fericirea: situația sa din Turcia, agonizantă

Ianis Hagi, banii nu aduc fericirea: situația sa din Turcia, agonizantă

Antrenorul lui Rayo dezvăluie: Rațiu a fost trist după decizia clubului

Antrenorul lui Rayo dezvăluie: "Rațiu a fost trist după decizia clubului"

Napoli &ndash; Inter 3-1: echipa lui Chivu, cu o apărare ridicolă, surclasată

Napoli – Inter 3-1: echipa lui Chivu, cu o apărare ridicolă, surclasată

Șeful lui Inter, mesaj direct pentru criticii lui Chivu: E bravo și nu ne surprinde! Știam cu cine avem de-a face

Șeful lui Inter, mesaj direct pentru criticii lui Chivu: "E bravo și nu ne surprinde! Știam cu cine avem de-a face"



Recomandarile redactiei
Olandezii au dat verdictul despre Dennis Man: &rdquo;Așa se &icirc;nt&acirc;mplă cu multe transferuri&rdquo;
Olandezii au dat verdictul despre Dennis Man: ”Așa se întâmplă cu multe transferuri”
Real Madrid - Barcelona, de la 17:15, LIVE TEXT pe Sport.ro | Giganții din Spania &icirc;și măsoară puterile &icirc;n El Clasico
Real Madrid - Barcelona, de la 17:15, LIVE TEXT pe Sport.ro | Giganții din Spania își măsoară puterile în El Clasico
Brentford - Liverpool 3-2 a intrat direct &icirc;n istorie!
Brentford - Liverpool 3-2 a intrat direct în istorie!
Arsenal - Crystal Palace și Aston Villa - City, pe VOYO! Se anunță spectacol &icirc;n Premier League, de la 16:00
Arsenal - Crystal Palace și Aston Villa - City, pe VOYO! Se anunță spectacol în Premier League, de la 16:00
Interes uriaș! C&acirc;te bilete s-au v&acirc;ndut pentru Rom&acirc;nia &ndash; San Marino &icirc;n doar 24 de ore
Interes uriaș! Câte bilete s-au vândut pentru România – San Marino în doar 24 de ore
Alte subiecte de interes
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează &icirc;n cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a &icirc;nfruntat două cluburi din Rom&acirc;nia
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, &icirc;n play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
Surpriză uriașă! Pleacă de la FC Barcelona și semnează cu Manchester City
Surpriză uriașă! Pleacă de la FC Barcelona și semnează cu Manchester City
Se face transferul lui Ilkay Gundogan! Toate detaliile
Se face transferul lui Ilkay Gundogan! Toate detaliile
Fostul coechipier al lui Cristi Tănase la FCSB, mesaj tranșant după ce Dodel a fost prins drogat la volan
Fostul coechipier al lui Cristi Tănase la FCSB, mesaj tranșant după ce 'Dodel' a fost prins drogat la volan
Atac direct către fanii de la CSA Steaua: Am văzut echipe mai mari care au avut probleme, dar suporterii veneau la meci
Atac direct către fanii de la CSA Steaua: "Am văzut echipe mai mari care au avut probleme, dar suporterii veneau la meci"
CITESTE SI
Tradiții și superstiții de Sf. Dimitrie Izvor&acirc;torul de mir 2025. Ce se dă de pomană și ce nu ai voie să faci pe 26 octombrie

stirileprotv Tradiții și superstiții de Sf. Dimitrie Izvorâtorul de mir 2025. Ce se dă de pomană și ce nu ai voie să faci pe 26 octombrie

Ioana Grama, &icirc;n ipostaze &icirc;ndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

protv Ioana Grama, în ipostaze îndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

Grindeanu promite că face &icirc;n Parlament o altă lege privind pensiile magistraților, dec&acirc;t cea pe care a aprobat-o &icirc;n coaliție

stirileprotv Grindeanu promite că face în Parlament o altă lege privind pensiile magistraților, decât cea pe care a aprobat-o în coaliție

Ciucu, Burduja și Bujduveanu, testați &icirc;ntr-un sondaj INSCOP pentru Primăria Capitalei. Cele șase scenarii analizate

stirileprotv Ciucu, Burduja și Bujduveanu, testați într-un sondaj INSCOP pentru Primăria Capitalei. Cele șase scenarii analizate

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!