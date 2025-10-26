FCSB a pierdut ultimele două meciuri, scor 1-2, cu Metaloglobus în campionat și, tot 1-2, cu Bologna în Europa League.
Dacă meciul cu italienii nu a fost un dezastru, pentru că echipa bucureșteană era cotată cu a doua șansă, în cazul partidei cu Metaloglobus înfrângerea a fost o surpriză imensă.
Ionuț Rada, comparație între criza de la FCSB și cea de la Manchester City
Campioana României nu reușește să aibă rezultate bune constante în acest sezon și pierde meciuri pe care în stagiunile trecute le-ar fi rezolvat fără probleme.
Înfrângerea cu Metaloglobus pare să îi fi pus eticheta de „echipă în criză de rezultate” lui FCSB, iar Ionuț Rada a făcut o comparție interesantă cu Manchester City.
Fostul fundaș central a explicat în exclusivitate pentru Sport.ro că roș-albaștrii trec printr-o perioadă asemănătoare cu cea prin care a trecut în stagiunea precedentă Manchester City.
Trupa lui Pep Guardiola nu reușea să lege victorii și pierdea meciurile inexplicabil, după ce a dominat autoritar în Premier League timp de 7 ani.
„Este un rezultat surprinzător, cine s-ar fi așteptat ca Metaloglobus, o echipă nou-promovată, care strânge cu greu punctele, să câștige împotriva FCSB-ului.
Mi se pare bună comparația între City (n.r. Manchester City) și FCSB, bine, păstrând proporțiile, la modul că și acolo sunt jucători foarte buni, vorbesc de sezonul trecut, când pierdeau meciuri inexplicabile. Cum ai putea să îți explici că un lot atât de valoros poate să piardă meciuri pe final sau cum s-a întâmplat la FCSB cu Metaloglobus.” , a declarat Ionuț Rada, în exclusivitate pentru Sport.ro.
Rada a abordat și subiectul legat de posibilitate ca FCSB să fi făcut 'blat' cu Metaloglobus, iar fostului fotbalist i se pare un scenariu imposibil, chiar deplasat.
Te poți gândi la tot felul de nebunii, dar nu ar trebui să ajungem până la partea cu pariurile și acolo i-am dat dreptate antrenorului de la FCSB.
Unele lucruri trebuie să aibă limită, critici jucătorii, spui lucrurilor pe nume, dar ca să meargă până acolo că 's-a trântit meciul', fără să ai nimic, doar așa ca să aruncăm niște cuvinte, nu mi se pare normal.”, a adăugat fostul jucător al roș-albaștrilor.
Pentru FCSB urmează meciul cu UTA, din runda 14 de Superliga, care va avea loc duminică, de la ora 20:30 și va putea fi urmărit în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.
Roș-albaștrii se află pe locul 11 în clasament, în urma înfrângerii cu Metaloglobus, și au 13 puncte din tot atâtea meciuri jucate.