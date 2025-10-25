FCSB trăiește în trecut! De când a început acest sezon fotbalistic, deși campioana României a început să furnizeze niște rezultate șocante pe bandă, specaliștii și analiștii au tot spus că echipa își va reveni.

Acest optimism, neconfirmat nici de jocul echipei, nici de rezultatele ei, are o singură explicație: ce a reușit FCSB, în stagiunea precedentă, într-adevăr, una excelentă. Acum însă, FCSB e de nerecunoscut, dacă facem comparație cu echipa din sezonul trecut. Cifrele confirmă această realitate.

În tot sezonul trecut, FCSB a pierdut doar 10 partide din 64, în toate competițiile. Procentajul înfrângerilor: 15,6%. Acum, campioana en-titre a înregistrat deja 11 eșecuri în 25 de meciuri. Procentajul înfrângerilor? Aproape triplu față de campania precedentă: 44%!

FCSB, titlul e ca și pierdut deja

Cu un asemenea bilanț, la ora actuală, singurul obiectiv realist pe care și-l poate propune FCSB, în campionat, e accederea în play-off. Pentru că, într-adevăr, distanța față de locul 6, de șase puncte, e recuperabilă, în continuare, în cele 17 etape rămase din sezonul regulat.

În schimb, doar un visător ar mai crede în șansele FCSB-ului, la titlu, la cum arată situația echipei! În acest moment, sunt 15 puncte între campioana ultimelor două sezoane și liderul FC Botoșani.

De când avem sistemul cu play-off și play-out, niciodată nu s-a mai întâmplat ca FCSB să fie la o distanță atât de mare de locul 1, după 13 etape! Iată confirmată acestei realități:

*2024-2025: 7 puncte între FCSB și locul 1, după 13 etape

*2023-2024: FCSB a fost lider după 13 etape

*2022-2023: 13 puncte

*2021-2022: 6 puncte

*2020-2021: 1 punct

*2019-2020: 9 puncte

*2018-2019: 2 puncte

*2017-2018: 4 puncte

*2016-2017: FCSB a fost lider după 13 etape

*2015-2016: 2 puncte

