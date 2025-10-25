Cu 27.643 de spectatori, clubul roș-albastru a avut a opta cea mai mare asistență a etapei în Europa League, peste echipe importante din Anglia, Spania, Franța sau Olanda.



Conform datelor publicate de Football Meets Data, FCSB a depășit cluburi precum Lille (23.666 spectatori), Celta Vigo (20.631), Genk, Betis, Aston Villa sau Salzburg. România s-a clasat astfel în primele 10 țări la capitolul audiență, într-o rundă dominată de Roma - Viktoria Plzen (52.263 de spectatori) și Celtic - Sturm Graz (48.278).



Top 10 asistențe în etapa a 3-a din Europa League



Roma – Plzen: 52.263



Celtic – Sturm Graz: 48.278



Fenerbahçe – Stuttgart: 38.891



Feyenoord – Panathinaikos: 37.169



Lyon – Basel: 35.860



Freiburg – Utrecht: 34.195



Nottingham Forest – Porto: 29.195



FCSB – Bologna: 27.643



Lille – PAOK: 23.666



Celta Vigo – Nice: 20.631



FCSB - Bologna 1-2

Pe teren, lucrurile au început prost pentru campioana României. Bologna a lovit rapid prin Odgaard, care a deschis scorul în minutul 9, după o eroare a lui Șut, iar Dallinga a făcut 2-0 în minutul 12.



După pauză, schimbările lui Elias Charalambous au resuscitat jocul. Bîrligea, intrat în locul lui Compagno, a redus din diferență în minutul 54 după o pasă a lui Miculescu. FCSB a presat până la final, dar fără să egaleze.

