"Roș-albaștrii" sunt de nerecunoscut, ocupând un rușinos loc 12 în Superliga, o poziție neobișnuită pentru o echipă cu pretenții la titlu. Nici în Europa parcursul nu aduce satisfacții. Elevii lui Elias Charalambous (47 de ani) au cedat în ultimele două confruntări din faza principală a Europa League, 0-2 cu Young Boys și 1-2 cu Bologna.



Înaintea meciului crucial din etapa a 14-a, contra celor de la UTA, antrenorul cipriot a fost întrebat direct despre cum poate ieși echipa din acest impas.



Răspunsul tranșant al cipriotului

La conferința de presă premergătoare duelului de duminică, de la Arad, Charalambous a insistat că nu acceptă alt rezultat decât victoria. Tehnicianul a pus presiune pe jucători, spunând că un succes pe arena "Francisc von Neuman" este obligatoriu și ar putea reprezenta un nou început.



"E un joc pe care îl privim ca pe toate celelalte. Trebuie să câștigăm! Ne dorim să obținem cele trei puncte", a subliniat antrenorul.



Momentul culminant a venit când a fost chestionat asupra duratei acestei perioade dificile. Pus în fața întrebării "Când se va încheia această perioadă dificilă de la FCSB?", răspunsul lui Elias Charalambous a fost scurt și fără echivoc.



"Cu o victorie mâine!", a transmis tehnicianul, care a ținut totuși să nuanțeze impactul imediat al unui eventual succes: "Nu va fi de ajuns, însă situația va sta mai bine".

