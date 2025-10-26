FC Botoșani și Rapid conduc ierarhia cu câte 28 de puncte, urmate de Universitatea Craiova, cu 27. Dinamo se află pe locul 4, la egalitate de puncte cu nou-promovata FC Argeș (locul 5, 23 de puncte), în timp ce Oțelul Galați închide topul 6, cu 19 puncte.



Unirea Slobozia continuă să uimească și ocupă locul 7, la doar un punct distanță de play-off, la câteva luni după ce evita retrogradarea. În schimb, FCSB și CFR Cluj traversează o perioadă de criză. Ambele au doar 13 puncte.



Jugurtha Hamroun a numit echipele care se bat la titlu în Superligă



Într-un interviu oferit pentru Sport.ro, Jugurtha Hamroun, câștigător al Cupei Ligii cu roș-albaștrii, a spus sincer pe cine vede favorit la titlu.



Întrebat cine crede că va câștiga campionatul, Hamroun a răspuns prompt: „Sper că FCSB!”



Când i s-a spus că echipa lui Gigi Becali este abia pe locul 12, cu doar 13 puncte, reacția lui a fost spontană: „12!? Uuuu… Greu! Aoleu.”



Cu toate că speră într-o revenire roș-albastră, algerianul a numit alte favorite în lupta pentru titlu: „Eu zic că se va juca între Dinamo, Rapid și Botoșani. Craiova lui Rădoi e foarte bună, mi-a plăcut în Europa.”



Ajuns în România în 2015, adus de Florin Cernat la Oțelul Galați, Hamroun a fost transferat imediat de FCSB, unde a devenit rapid unul dintre favoriții fanilor. A câștigat Cupa Ligii, a jucat în preliminariile Champions League și a marcat 11 goluri în 44 de meciuri pentru roș-albaștri.



Astăzi, retras din fotbal, Hamroun urmărește în continuare Superliga și se pregătește să devină antrenor. Toate detaliile - AICI.

