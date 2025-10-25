FOTO Fotografia postată de Harlem Gnohere, la două zile distanță de FCSB - Bologna: „See you soon!”

Fotografia postată de Harlem Gnohere, la două zile distanță de FCSB - Bologna: „See you soon!"
FCSB a fost învinsă de Bologna, scor 1-2, într-un meci din runda a treia din Europa League. 

harlem gnohereFCSBBologna
Harlem Gnohere, fostul golgheter al FCSB, a revenit în România după cinci ani și a asistat din tribune la meciul cu Bologna, pierdut de roș-albaștri cu 1-2. 

La două zile după partidă, „Bizonul” a postat o fotografie de pe Arena Națională și le-a transmis un mesaj emoționant fanilor români.

„See you soon!”

„Nu mă așteptam la o primire atât de caldă din partea unei țări care m-a primit mereu cu inima deschisă. Mulțumesc, popor român. See you soon. Bisonescu”, a scris Gnohere pe Instagram, alături de imaginea de pe stadion.

Fostul atacant a urmărit un meci complicat pentru FCSB. Italienii au condus cu 2-0 după doar 12 minute, prin golurile lui Odgaard și Dallinga, după două greșeli defensive ale gazdelor.

Daniel Bîrligea, intrat după pauză, a redus din diferență în minutul 54, dar roș-albaștrii nu au reușit să egaleze, deși au presat în ultimele minute.

După trei etape, FCSB are o victorie și două înfrângeri și rămâne în lupta pentru calificare.

Cine este Harlem Gnohere

Ajuns la 36 de ani, Gnohere rămâne unul dintre cei mai iubiți atacanți străini care au evoluat în Liga 1. A jucat la Dinamo între 2015 și 2017 (24 de goluri în 58 de meciuri), apoi la FCSB până în 2020, unde a înscris 51 de goluri în 115 partide. A fost golgheterul campionatului în sezonul 2017/2018 și a cucerit Cupa României cu FCSB, respectiv Cupa Ligii cu Dinamo.

