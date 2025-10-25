Harlem Gnohere, fostul golgheter al FCSB, a revenit în România după cinci ani și a asistat din tribune la meciul cu Bologna, pierdut de roș-albaștri cu 1-2.



La două zile după partidă, „Bizonul” a postat o fotografie de pe Arena Națională și le-a transmis un mesaj emoționant fanilor români.



„See you soon!”



„Nu mă așteptam la o primire atât de caldă din partea unei țări care m-a primit mereu cu inima deschisă. Mulțumesc, popor român. See you soon. Bisonescu”, a scris Gnohere pe Instagram, alături de imaginea de pe stadion.

