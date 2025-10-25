Jugurtha Hamroun, fostul fotbalist al FCSB, a dezvăluit în exclusivitate pentru Sport.ro cum a ajuns în România și de ce a ales să semneze imediat cu echipa lui Gigi Becali. Algerianul a recunoscut că totul a început cu un telefon primit de la… un dinamovist.



„Ovidiu Burcă m-a sunat și a spus că FCSB mă vrea!”



Înainte de transfer, Hamroun fusese deja prezentat oficial la Giresunspor în Turcia, dar afacerea a căzut din cauza datoriilor clubului, care nu avea dreptul să transfere jucători conform regulamentelor FIFA.



Cel care avea să îl întoarcă pe meleagurile noastre a fost, aparent, Ovidiu Burcă, fost antrenor la Dinamo, conform spuselor algerianului.



„M-a sunat Ovidiu Burcă. Fusese coleg cu mine la Oțelul. Mi-a zis că FCSB mă vrea și am lăsat totul în Turcia. Am venit direct, pentru că era un club mare, cu istorie”, a povestit Hamroun într-un interviu amplu pentru Sport.ro.



