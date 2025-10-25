EXCLUSIV A lăsat totul și a luat primul bilet spre București: „M-a sunat și a spus că FCSB mă vrea!”

A lăsat totul și a luat primul bilet spre București: &bdquo;M-a sunat și a spus că FCSB mă vrea!&rdquo; Superliga
Ionut Stoica
Data publicarii:
Data actualizarii:

Fotbalistul a fost propus la FCSB de către un personaj cel puțin interesant!

TAGS:
Jugurtha HamrounFCSBGigi BecaliOvidiu BurcaOtelul Galati
Din articol

Jugurtha Hamroun, fostul fotbalist al FCSB, a dezvăluit în exclusivitate pentru Sport.ro cum a ajuns în România și de ce a ales să semneze imediat cu echipa lui Gigi Becali. Algerianul a recunoscut că totul a început cu un telefon primit de la… un dinamovist.

„Ovidiu Burcă m-a sunat și a spus că FCSB mă vrea!”

Înainte de transfer, Hamroun fusese deja prezentat oficial la Giresunspor în Turcia, dar afacerea a căzut din cauza datoriilor clubului, care nu avea dreptul să transfere jucători conform regulamentelor FIFA.

Cel care avea să îl întoarcă pe meleagurile noastre a fost, aparent, Ovidiu Burcă, fost antrenor la Dinamo, conform spuselor algerianului.

„M-a sunat Ovidiu Burcă. Fusese coleg cu mine la Oțelul. Mi-a zis că FCSB mă vrea și am lăsat totul în Turcia. Am venit direct, pentru că era un club mare, cu istorie”, a povestit Hamroun într-un interviu amplu pentru Sport.ro.

La România a evoluat și la Oțelul, unde, cu patru goluri în 11 meciuri, inclusiv unul împotriva FCSB pe Arena Națională, a atras atenția roș-albaștrilor. În vara lui 2015, a semnat gratis cu FCSB, iar debutul a fost perfect: gol în preliminariile Champions League, cu Trencin.

În 16 ani de carieră, fostul internațional de tineret algerian se poate lăuda cu șase trofee. În vitrina lui Hamroun regăsim:

  • Cupa Franței (2008/09, Guingamp)
  • Cupa Ligii în România (2015/16, FCSB)
  • Cupa Ligii din Qatar (2017, Al-Sadd)
  • Supercupa Qatarului (2016/17, Al-Sadd)
  • Liga 2 din Qatar (2021/22, Al-Markhiya SC)
  • Titlul de golgheter (Cupa Turciei, 4 goluri, Samsunspor)
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Metoda folosită de tot mai mulți pasageri pe aeroporturi. Cum încearcă să păcălească poliţiştii cu documente false
Metoda folosită de tot mai mulți pasageri pe aeroporturi. Cum &icirc;ncearcă să păcălească poliţiştii cu documente false
ARTICOLE PE SUBIECT
Furată ca la Olimpiadă! Internetul a explodat după ce Sabrina Voinea a ratat podiumul la Mondiale
"Furată ca la Olimpiadă!" Internetul a explodat după ce Sabrina Voinea a ratat podiumul la Mondiale
Fostul fundaș de la Napoli știe &bdquo;arma secretă&rdquo; a lui Cristi Chivu
Fostul fundaș de la Napoli știe „arma secretă” a lui Cristi Chivu
FCSB, o catastrofă: situația &icirc;n care a ajuns campioana țării, fără precedent!
FCSB, o catastrofă: situația în care a ajuns campioana țării, fără precedent!
ULTIMELE STIRI
Bergodi, debut perfect la U Cluj! Italianul a dezvăluit secretul: Se face ușor! + Ce a spus despre Cristi Chivu
Bergodi, debut perfect la U Cluj! Italianul a dezvăluit secretul: "Se face ușor!" + Ce a spus despre Cristi Chivu
Manchester United - Brighton, ACUM pe VOYO! Adversar complicat pentru trupa lui Ruben Amorim
Manchester United - Brighton, ACUM pe VOYO! Adversar complicat pentru trupa lui Ruben Amorim
Alex Chipciu, un nou show la interviu: C&acirc;știgi cu Austria, te crezi Maradona. Te bate Botoșani, &icirc;ți vine să-ți dai cu parul &icirc;n cap
Alex Chipciu, un nou show la interviu: "Câștigi cu Austria, te crezi Maradona. Te bate Botoșani, îți vine să-ți dai cu parul în cap"
Napoli - Inter 0-0: se joacă cel mai așteptat meci al weekendului, &icirc;n Italia!
Napoli - Inter 0-0: se joacă cel mai așteptat meci al weekendului, în Italia!
&bdquo;Remontada&rdquo; de excepție &icirc;n Chelsea - Sunderland! Newcastle - Fulham s-a terminat 2-1
„Remontada” de excepție în Chelsea - Sunderland! Newcastle - Fulham s-a terminat 2-1
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Ștefan Lătescu revenire de senzație la DFS! Vezi cum și-a făcut KO adversarul &icirc;n 30 de secunde

Ștefan Lătescu revenire de senzație la DFS! Vezi cum și-a făcut KO adversarul în 30 de secunde

Dynamite Fighting Show | Tolea s-a jucat cu Justițiarul de Berceni! Lătescu, KO &icirc;n 30 de secunde

Dynamite Fighting Show | Tolea s-a jucat cu Justițiarul de Berceni! Lătescu, KO în 30 de secunde

Fără milă! Gigi Becali continuă tirada la adresa jucătorului de la FCSB: &rdquo;M-am g&acirc;ndit că r&acirc;de lumea de el, &icirc;l distrug!&rdquo;

Fără milă! Gigi Becali continuă tirada la adresa jucătorului de la FCSB: ”M-am gândit că râde lumea de el, îl distrug!”

Ioan Becali a propus un alt antrenor la U Cluj, &icirc;nainte de numirea lui Bergodi: &rdquo;Voia un contract de cel puțin 3 ani și jumătate!&rdquo;

Ioan Becali a propus un alt antrenor la U Cluj, înainte de numirea lui Bergodi: ”Voia un contract de cel puțin 3 ani și jumătate!”

Dynamite Fighting Show | Tolea l-a &icirc;nvins pe Justițiarul de Berceni și a explicat de ce l-a &bdquo;cruțat&rdquo;: &bdquo;De aia a scăpat de knockout&rdquo;

Dynamite Fighting Show | Tolea l-a învins pe Justițiarul de Berceni și a explicat de ce l-a „cruțat”: „De aia a scăpat de knockout”

Anunțul făcut de Patrick Vieira despre Nicolae Stanciu: &rdquo;E mult &icirc;n urmă!&rdquo;

Anunțul făcut de Patrick Vieira despre Nicolae Stanciu: ”E mult în urmă!”



Recomandarile redactiei
Napoli - Inter 0-0: se joacă cel mai așteptat meci al weekendului, &icirc;n Italia!
Napoli - Inter 0-0: se joacă cel mai așteptat meci al weekendului, în Italia!
Alex Chipciu, un nou show la interviu: C&acirc;știgi cu Austria, te crezi Maradona. Te bate Botoșani, &icirc;ți vine să-ți dai cu parul &icirc;n cap
Alex Chipciu, un nou show la interviu: "Câștigi cu Austria, te crezi Maradona. Te bate Botoșani, îți vine să-ți dai cu parul în cap"
Ianis Hagi, banii nu aduc fericirea: situația sa din Turcia, agonizantă
Ianis Hagi, banii nu aduc fericirea: situația sa din Turcia, agonizantă
Șeful lui Inter, mesaj direct pentru criticii lui Chivu: E bravo și nu ne surprinde! Știam cu cine avem de-a face
Șeful lui Inter, mesaj direct pentru criticii lui Chivu: "E bravo și nu ne surprinde! Știam cu cine avem de-a face"
Manchester United - Brighton, ACUM pe VOYO! Adversar complicat pentru trupa lui Ruben Amorim
Manchester United - Brighton, ACUM pe VOYO! Adversar complicat pentru trupa lui Ruben Amorim
Alte subiecte de interes
Nu e Manchester City! Un fost jucător al FCSB, convins că roș-albaștrii vor elimina Maccabi Tel Aviv
"Nu e Manchester City!" Un fost jucător al FCSB, convins că roș-albaștrii vor elimina Maccabi Tel Aviv
Fotbalistul pentru care Gigi Becali a &icirc;ncasat două milioane de euro face senzație &icirc;n Qatar
Fotbalistul pentru care Gigi Becali a încasat două milioane de euro face senzație în Qatar
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează &icirc;n cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a &icirc;nfruntat două cluburi din Rom&acirc;nia
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, &icirc;n play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
Cum le-a dat discret peste nas Șucu mai experimentaților Becali, Varga, Rotaru și Mititelu, la prezentarea lui Șumudică
Cum le-a dat discret peste nas Șucu mai "experimentaților" Becali, Varga, Rotaru și Mititelu, la prezentarea lui Șumudică
Gigi Becali a reacționat imediat după ce Marius Șumudică a semnat cu Rapid
Gigi Becali a reacționat imediat după ce Marius Șumudică a semnat cu Rapid
CITESTE SI
Un gigant francez, cu afaceri de peste două miliarde de euro, vrea să plece din Rom&acirc;nia. Are mai bine de 10.000 de angajați

stirileprotv Un gigant francez, cu afaceri de peste două miliarde de euro, vrea să plece din România. Are mai bine de 10.000 de angajați

Ioana Grama, &icirc;n ipostaze &icirc;ndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

protv Ioana Grama, în ipostaze îndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

Grindeanu promite că face &icirc;n Parlament o altă lege privind pensiile magistraților, dec&acirc;t cea pe care a aprobat-o &icirc;n coaliție

stirileprotv Grindeanu promite că face în Parlament o altă lege privind pensiile magistraților, decât cea pe care a aprobat-o în coaliție

Ciucu, Burduja și Bujduveanu, testați &icirc;ntr-un sondaj INSCOP pentru Primăria Capitalei. Cele șase scenarii analizate

stirileprotv Ciucu, Burduja și Bujduveanu, testați într-un sondaj INSCOP pentru Primăria Capitalei. Cele șase scenarii analizate

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
(RO) UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!