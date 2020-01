FCSB si Dinamo, in acelasi avion la intoarcerea din Spania! Cele doua rivale au revenit in tara dupa pregatirea de iarna | VIDEO

Din articol Clasamentul Ligii 1

FCSB si Dinamo revenit la Bucuresti.

FCSB si Dinamo au revenit in tara dupa cantonamentul de iarna pe care l-au avut in Spania. In ciuda rivalitatii uriase pe care o au cele doua cluburi, au ales sa vina cu acelasi avion.

Ros-albastrii se intorc de la Marbella cu 2 victorii, un egal si o infrangere, dupa ce le-au batut pe Karlsruher (1-0) si Jeonbuk (3-1), au remizat cu Lokomotiv Moscova (3-3) si au fost invinsi de Basel (1-0).

De partea cealalta, Dinamo a parasit pregatirea de iarna fara nicio victorie. "Cainii" au pierdut cu Dresda (1-0) si Krasnodar (2-1) si au remizat cu Bochum si Osijek, ambele partide terminandu-se cu scorul de 1-1.

FCSB o va intalnit la Cluj pe CFR in prima etapa a Ligii 1 din acest an, in timp ce Dinamo va juca pe teren propriu cu Astra.

