Becali il REFUZA pe atacantul de un milion care era gata sa vina la FCSB! Anunt de ultima ora: "Ce sa mai fac acum cu el?"

Becali a inchis achizitiile dupa decizia de a-l reprimi in lot pe Gnohere.

Patronul FCSB spune ca nu mai are de gand sa continue negocierile pentru Adrian Petre de la Esbjerg. Declarat disponibil de danezi, Petre nu va mai ajunge la Bucuresti in aceasta iarna. Becalo s-a retras definitiv din orice discutie. Petre era dispus sa trateze cu Becali. Esbjerg cerea in schimbul sau 700 000 de euro.

"Nu ma mai uit la Danemarca, a venit inapoi Gnohere. Nu mai vreau alt atacant, ce sa fac acum cu el?", a spus Becali.

Vintila a schimbat sistemul de joc al FCSB in 4-3-1-2. Becali spune ca Man si Coman vor juca impreuna in fata, iar unul dintre Tanase si Morutan va acoperi postul din spatele celor doi. Tanase ar putea pleca in Statele Unite, da de inteles Becali.

"Pe primul plan la noi e castigarea campionatului. Nu conditionam sistemul de joc de piata transferurilor. Nu stiu cum va juca Vintila. Mi-a explicat, joaca 4-3-1-2. Face niste antrenamente ca sa poata schimba din mers sistemul. Man si Coman vor fi in fata, ca n-are cine altcineva. In spate va fi unul dintre Tanase, Morutan, poate si Olaru. Daca pleaca Tanase, indicat e sa joace Morutan. Tanase are intaietate la FCSB, e Tanase! Sa dea Dumnezeu sa plece, sa se transfere la o echipa unde sa castige multi bani", a comentat Becali.