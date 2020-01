FCSB e OUT de pe Arena Nationala! Echipa va trebui sa dispute meciurile din play-off in afara Bucurestiului

Ros-albastrii nu se vor putea bucura de aportul publicului in partidele decisive din play-off.

UEFA a anuntat ca Arena Nationala va intra in programul de monitorizare pentru EURO 2020, iar stadionul va putea gazdui meciuri pana cel tarziu la 31 martie, informeaza gsp.ro. Astfel, FCSB va trebui sa se orienteze catre alta arena pentru partidele viitoare.

Dupa 31 martie vor mai ramane de disputat inca 4 etape din play-off, iar in eventualitatea in care CFR Cluj si FCSB vor termina pe locurile 1 si 2 in sezonul regulat, cele doua echipe vor avea meci direct in ultima etapa a play-off-ului.

FCSB ar putea merge la Pitesti, pe stadionul "Nicolae Dobrin", acolo unde a jucat si primele 5 meciuri de "acasa" din acest sezon, unde a obtinut doar 6 puncte. Acolo, ros-albastrii s-au bucurat de sustinerea, in medie, a 3500 de spectatori. In schimb, pe Arena Nationala, media spectatorilor a fost de 11.000.