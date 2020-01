Il mai tineti minte pe celebrul Elton? La 33 de ani tocmai a dat un TUN financiar! Cu ce echipa a semnat fostul jucator de la FCSB

Elton a semnat cu o echipa din Arabia Saudita.

Fostul jucator al celor de la FCSB, Elton, va evolua in Arabia Saudita, la Al Wahda Mecca, locul 6 in campionatul Arabiei Sauditei. Acesta s-a despartit de CRB, club din liga a 2-a a Braziliei.

"Sunt foarte motivat. Voi munci sa-mi fac o poveste aici, la Al Wahda, care este unul dintre cele mai mari cluburi din fotbalul asiatic. Istoria mea in fotbalul arab a fost construita cu mult efort. Am muncit din greu in ultimii ani si mi-am facut un nume aici. Sunt foarte fericit in Arabia Saudita si familia mea se simte la fel", a declarat Elton pentru alogoas24horas.com.br

Elton a venit la FCSB in 2007 si era considerat un transfer urias facut de Becali, insa jucatorul a dezamagit complet. Acesta a ramas in amintirea fanilor ros-albastri prin fizicul sau, avea doar 1,54 metri. Elton a plecat in vara aceluiasi an la Al-Nasr, dupa doar 9 meciuri jucate pentru FCSB.