Gigi Becali a purtat o discuție aprinsă cu Ilie Dumitrescu după FCSB - Metaloglobus 4-1. Patronul campioanei en-titre s-a arătat mulțumit de evoluția lui Joao Paulo, mijlocașul adus la începutul lunii de la Oțelul Galați.
Gigi Becali s-a contrat cu Ilie Dumitrescu
Becali l-a scuzat pe Paulo inclusiv pentru eroarea de la golul de 1-1 marcat de Huiban. Finanțatorul roș-albaștrilor a susținut eronat că Dragoș Huiban (1,87 m) măsoară doi metri, moment în care Ilie Dumitrescu a intervenit.
Gigi Becali i-a replicat tăios fostului mare internațional. I-a spus că răspunde ce vrea, din moment ce el a fost întrebat.
Becali: „Joao Paulo a fost perfect în toate”
„Joao Paulo a fost perfect în toate. De la început a fost. A dat gol de lângă el că Huiban are doi metri și Joao Paulo 1,80. (n.r. Ilie Dumitrescu: Dacă Huiban are doi metri, eu am patru).
Te-a întrebat pe tine? M-a întrebat pe mine! Eu răspund ce vreau eu. Sunt foarte mulțumit. E mai înalt Huiban”, a susținut Becali, la televiziunea Digi Sport.
Echipele utilizate
- FCSB: M. Popa – Pantea, Andre Duarte, Lixandru, Joao Paulo – Fl. Tănase (Mamadou Thiam 25'), Ofri Arad (Baba Alhassan 46') – Miculescu (Graovac 64'), Olaru (M. Toma 84'), Cisotti (D. Popa 86') – Bîrligea. Antrenor: Elias Charambous
- Metaloglobus: Gavrilaş – Ţîrlea, R. Bădescu, Cestor, A. Sava – D. Irimia (Abbey 72'), Bruno Carvalho (D. Popa 53'), Sabater, Al. Irimia (Liş 73') – Ghimfuş (Al. Gheorghe 73'), Huiban (G. Dumitru 58'). Antrenor: Mihai Teja
- Cartonaşe galbene: - / Cestor 45'
- Cartonaş roşu: Mike Cestor (Metaloglobus) min. 54
- Arbitri: Iuliana Demetrescu - Alexandru Vodă, Mihăiţă Necula
- Arbitri VAR: Cristina Trandafir - Valentin Porumbel