Gigi Becali a purtat o discuție aprinsă cu Ilie Dumitrescu după FCSB - Metaloglobus 4-1. Patronul campioanei en-titre s-a arătat mulțumit de evoluția lui Joao Paulo, mijlocașul adus la începutul lunii de la Oțelul Galați.

Gigi Becali s-a contrat cu Ilie Dumitrescu

Becali l-a scuzat pe Paulo inclusiv pentru eroarea de la golul de 1-1 marcat de Huiban. Finanțatorul roș-albaștrilor a susținut eronat că Dragoș Huiban (1,87 m) măsoară doi metri, moment în care Ilie Dumitrescu a intervenit.

Gigi Becali i-a replicat tăios fostului mare internațional. I-a spus că răspunde ce vrea, din moment ce el a fost întrebat.

Becali: „Joao Paulo a fost perfect în toate”

„Joao Paulo a fost perfect în toate. De la început a fost. A dat gol de lângă el că Huiban are doi metri și Joao Paulo 1,80. (n.r. Ilie Dumitrescu: Dacă Huiban are doi metri, eu am patru).

Te-a întrebat pe tine? M-a întrebat pe mine! Eu răspund ce vreau eu. Sunt foarte mulțumit. E mai înalt Huiban”, a susținut Becali, la televiziunea Digi Sport.

Echipele utilizate