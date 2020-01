"Avem nevoie de asta!" Pleaca Balgradean de la FCSB? Anuntul facut de Bogdan Vintila dupa oferita primita de Gigi Becali din Cipru! Ce a spus antrenorul ros-albastrilor

Gigi Becali a primit oferta pentru Cristi Balgradean.

Fanatik scrie ca Omonia Nicosia (locul 2 in Cipru) insita pentru Balgradean. Omonia da 100 000 de euro pentru portarul de 31 de ani, care-si incheie contractul cu FCSB la finalul sezonului. Salariul propus lui Balgradean e de 20 000 de euro pe luna.

In cazul in care Balgradean ar pleca, Andrei Vlad ar deveni titular la FCSB! Toma Niga e in prezent al 3-lea goalkeeper, ar trece rezerva.

FCSB a disputat astazi ultimul amical al iernii impotriva coreenilor de la Jeonbuk, partida castigata cu 3-1 de ros-albastri dupa golurile marcate de Florinel Coman, Olimpiu Morutan si un autogol marcat de coreeni. La finalul partidei, antrenorul vicecampioanei Romaniei, Bogdan Vintila, a vorbit despre interesul celor de la Omonia Nicosia despre Balgradean.

"Cristi Bălgrădean e sub contract cu noi, așa că eu nu îmi fac probleme despre plecări, despre zvonuri. Este un portar bun de care avem nevoie", a declarat Bogdan Vintila.