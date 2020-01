Varianta SOC: Becali a vrut sa puna antrenor la FCSB un apropiat al Peluzei Sud! Ce raspuns a primit

Disperat din cauza rezultatelor slabe, Becali a incercat o solutie-soc pentru banca FCSB!

Becali a vrut sa-l puna antrenor pe George Ogararu. Fostul fundas dreapta era atunci sec de scouting la Viitorul si l-a refuzat pe Becali. Patronul FCSB s-a orientat apoi catre Vintila.

Desi e un apropiat al fanilor de la Peluza Sud, contestatari duri ai lui Gigi Becali, Ogararu a fost luat in considerare pentru postul de la FCSB.

"Au fost oferte destul de interesante, nu stiu daca e potrivit sa le spun acum. Si surprinzatoare! Din zona tehnica, inclusiv ca antrenor de prima liga. Am avut o propunere de la FCSB, de la domnul Becali. Era singura oferta pe care as fi vrut sa nu o primesc. La momentul respectiv eram sub contract cu Viitorul si niciodata nu o sa las ceva pentru a merge in alta parte. M-a dorit ca antrenor, inainte sa fie pus Vintila", a spus Ogararu la Telekom Sport.

George Ogararu, 39 de ani, a jucat pentru Steaua intre 1998 si 2006, apoi intre 2008 si 2009. Dupa scandalul dintre Becali si Armata, Ogararu s-a pozitionat de partea CSA.