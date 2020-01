"Nu, tata, nu! Sa le ia banii la misto!" Becali a vorbit cu Chipciu inainte de transferul la CFR Cluj! De ce nu l-a vrut la FCSB

Alex Chipciu (30 de ani) a semnat cu CFR Cluj si se va lupta pentru titlu cu FCSB.



Inainte sa-si dea acordul pentru a merge la Cluj, fostul stelist l-a intrebat pe Becali daca nu e deranjat ca va semna cu o rivala. Becali l-a sfatuit sa aleaga CFR: "Vreau sa le ia banii la misto!" Patronul FCSB spune ca n-ar fi avut unde sa-l joace pe Chipciu in echipa de start a FCSB. Sistemul lui Vintila nu i-ar fi permis sa joace decat fundas dreapta, unde titular e Cretu.

"Fotbalul se face pe suparare? Noi facem loialitate pe viata? Nu, tata! Am castigat cu tine, Chipciule! Du-te, tata! Eu nu fac d-alea, 'caine pe viata'... Culorile sunt la suporteri. Jucatorii au culoarea banului. Nu tre' sa-si lege meseria lor de culori. In dreapta.... I-am zis lui Mihai: l-as lua! E mai bun decat Cretu? Am zis: da! Dar la ora asta nu e mai bun ca Cretu. O sa fie peste 6 luni. Avem fundas dreapta si pe Ovidiu Popescu. E mai bun? Asta a fost gandirea si asta a fost analiza. Sa-i dea Dumnezeu sanatate lui Chipciu, altceva nu-i mai urez. Sa-i ia banii CFR-ului la misto. Si cred ca asa o sa-i ia", a spus Becali la PRO X.