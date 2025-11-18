FCSB se bate cu echipe din Ucraina și Germania pentru fotbalistul dorit de Gigi Becali

FCSB se bate cu echipe din Ucraina și Germania pentru fotbalistul dorit de Gigi Becali Superliga Gigi Becali, o nouă palmă pentru vedetele sale / Foto: Sport Pictures
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

FCSB își dorește să se întărească serios în această iarnă.

FCSB Gigi Becali lindon emerllahu CFR Cluj Transfer
Roș-albaștrii au un sezon sub așteptări până în acest moment, iar Gigi Becali își dorește ca echipa sa să revină la forma din stagiunile trecute.

FCSB se află pe locul nouă în Superliga și are 20 de puncte adunate în 16 partide. Campioana României se află la 15 puncte de liderul Rapid și la cinci „lunigimi” de ultimul loc ce duce în play-off.

FCSB are concurență! Emerllahu, dorit de echipe din Germania și Ucraina

Lindon Emerllahu este unul dintre jucătorii de pe lista roș-albaștrilor, care au fost la un pas să îl aducă de la CFR Cluj, alături de Louis Munteanu, în schimbul a 4,5 milioane de euro. 

Mutarea a căzut pentru că golgheterul din sezonul trecut din Superliga a cerut un salariu mai mare decât se așteptau cei de la FCSB.

Cu toate acestea, Gigi Becali nu a renunțat la ideea de a-l aduce pe mijlocașul kosovar de la CFR Cluj și va face o nouă ofertă. Conform GSP.ro, de Emerllahu mai sunt interesate formații din Germania și Ucraina.

Emerllahu a ajuns la CFR Cluj la începutul acestui an, de la FC Ballkani, iar cota sa de piață a crescut semnificativ datorită evoluțiilor din ce în ce mai solide. Acum este evaluat la 1,4 milioane de euro de site-urile de specialitate.

Titular incontestabil și în acest sezon, kosovarul a bifat 19 partide în toate competițiile, reușind să marcheze de patru ori și să ofere alte două pase decisive.

