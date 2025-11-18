FCSB se bate cu echipe din Ucraina și Germania pentru fotbalistul dorit de Gigi Becali

Roș-albaștrii au un sezon sub așteptări până în acest moment, iar Gigi Becali își dorește ca echipa sa să revină la forma din stagiunile trecute.

FCSB se află pe locul nouă în Superliga și are 20 de puncte adunate în 16 partide. Campioana României se află la 15 puncte de liderul Rapid și la cinci „lunigimi” de ultimul loc ce duce în play-off.

FCSB are concurență! Emerllahu, dorit de echipe din Germania și Ucraina

Lindon Emerllahu este unul dintre jucătorii de pe lista roș-albaștrilor, care au fost la un pas să îl aducă de la CFR Cluj, alături de Louis Munteanu, în schimbul a 4,5 milioane de euro.

